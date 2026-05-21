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현대글로비스, 해양 플라스틱 제거 앞장…5만톤 수거 성과

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김정규 기자

승인 : 2026. 05. 21. 13:31

네덜란드 오션클린업과 협업 확대해
선박 10척 카메라 설치…데이터 수집
[사진자료] 현대글로비스, 글로벌 비영리 단체와 2030년까지 해양 플라스틱 제거 협력 확대
현대글로비스 자동차운반선 '글로비스 선라이트'호에 설치된 오션클린업의 해양 플라스틱 관측 시스템 'ADIS' 카메라의 모습./현대글로비스
현대글로비스가 글로벌 비영리단체 '오션클린업(The Ocean Cleanup)'과 협력을 2030년까지 연장한다.

21일 현대글로비스에 따르면 현대글로비스와 오션클린업은 최근 기존의 협력 범위를 확대하는 내용의 파트너십을 연장했다.

앞서 현대글로비스는 지난 2023년 파트너십 체결 이후 해양 플라스틱 쓰레기의 위치와 규모 등 데이터 수집과 쓰레기 수거 장비 운송 등을 지원해왔다.

오션클린업은 네덜란드의 비영리 단체로, 강에서 바다로 유입되는 플라스틱 쓰레기를 차단하거나 이미 해양에 축적된 폐기물을 수거·재활용하는 방식으로 해양 플라스틱 제거 활동을 펼치고 있다.

현대글로비스는 오션클린업이 개발한 해양 플라스틱 관측 시스템인 'ADIS'를 활용해 해양 플라스틱 데이터 수집 활동을 지원하고 있다. ADIS는 선박에 설치된 카메라를 통해 바다 위에 떠다니는 플라스틱 쓰레기를 자동으로 탐지·촬영하고 위치 정보를 기록하는 시스템이다.

현재 현대글로비스는 자동차운반선(PCTC) 10척에 총 20대의 ADIS 카메라를 설치·운영하며 수집한 데이터를 오션클린업에 제공하고 있다. 이를 통해 태평양을 포함한 주요 운항 해역에서 플라스틱 밀집 지역의 위치와 규모 등 정보를 수집하는 데 기여하고 있다.

오션클린업은 현대글로비스와의 협업을 바탕으로 지난 2023년부터 올해 3월까지 전 세계 해양과 강 유역에서 총 5만톤 이상의 플라스틱 쓰레기를 수거했다. 이는 국내에서 운행되는 5톤 규모 쓰레기 수거차 약 1만대 분량에 해당한다.

현대글로비스는 오션클린업의 해양 정화 활동을 위한 추가 지원도 이어갈 계획이다. 향후 ADIS 도입 선박을 확대하는 한편 글로벌 물류·운송 네트워크를 활용한 다양한 협력 방안도 검토할 예정이다.

현대글로비스 관계자는 "지난 3년간 오션클린업과의 협력을 통해 해양 플라스틱 문제 해결에 의미 있는 성과를 만들어왔다"며 "앞으로도 글로벌 해상 네트워크와 물류 역량을 활용해 환경 보호에 실질적으로 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
김정규 기자

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