셀트리온, 무상증자·자사주 매입 동시 추진…주가 방어 총력

주주가치 제고 위한 종합 방안 발표

약 1092만주 규모 무상증자

1000억 규모 자사주 매입·소각

셀트리온 CI (8) 0

셀트리온이 무상증자와 자사주 매입·소각, 최대주주 주식 추가 취득 등을 포함한 종합 주주가치 제고 방안을 추진한다. 최근 시장 변동성 확대 속에서 주주환원 정책을 강화하고 기업가치 재평가를 유도하겠다는 전략이다.셀트리온은 21일 주주가치 제고와 기업가치 상승을 위해 무상증자와 자사주 매입, 최대주주 주식 취득 등을 포함한 종합 시장 대응 대책을 시행한다고 밝혔다. 이는 지난 19일 회사 홈페이지를 통해 예고한 주주가치 제고 방안 검토 결과를 구체화한 것이다.셀트리온은 먼저 보통주 1주당 신주 0.05주를 배정하는 무상증자를 단행한다고 밝혔다. 무상증자로 유통주식수를 늘려 시장 유동성을 확보하겠다는 계획이다. 규모는 약 1092만주로, 지난해 실시한 약 849만주보다 확대됐다. 신주 상장 예정일은 오는 6월 30일이다.이와 함께 총 1000억원 규모의 자사주를 추가 매입해 소각한다. 셀트리온은 지난달 약 1조8000억원 규모의 자사주 소각을 단행한 데 이어, 추가로 매입한 자사주 역시 연내 전량 소각할 계획이다. 이번 물량까지 포함하면 올해 자사주 소각 규모는 약 2조원, 약 1000만주 수준에 이를 전망이다.셀트리온은 2024년 약 343만주, 지난해 약 497만주의 자사주를 각각 소각한 바 있다. 올해 계획까지 포함한 최근 3개년 누적 소각 규모는 총 1856만주로, 발행주식 총수 대비 약 8.4% 수준이다.최대주주인 셀트리온홀딩스도 약 1000억원 규모의 셀트리온 주식을 추가 취득할 예정이다. 회사는 최대주주의 지분 확대를 통해 책임경영 의지를 시장에 전달하겠다는 방침이다. 셀트리온 우리사주조합 역시 제12차 우리사주 청약을 진행할 예정으로, 임직원들도 회사 성장성에 대한 신뢰를 바탕으로 참여에 나선다.회사는 이 같은 주주환원 정책을 통해 밸류업 프로그램에서 제시한 '2025~2027년 평균 주주환원율 40%' 목표를 초과 달성할 예정이라고 밝혔다. 셀트리온의 주주환원율은 2024년 204%, 지난해 103%를 기록했다. 올해 역시 대규모 자사주 소각이 반영되면서 목표치를 초과 달성할 가능성이 높다는 설명이다.셀트리온은 바이오시밀러 사업 확대와 신약 파이프라인 강화, 글로벌 시장 점유율 확대 등을 기반으로 중장기 성장 전략도 지속 추진하고 있다. 올해 1분기에는 매출 1조1450억원, 영업이익 3219억원으로 역대 최대 수준의 실적을 기록했다.셀트리온 관계자는 "최근 거시경제 불확실성에도 견고한 펀더멘털을 유지하고 있어 2분기 역시 안정적인 성장 흐름이 이어질 것으로 기대한다"며 "기업가치 제고와 동시에 과감하고 연속적인 주주친화 정책을 전개할 것"이라고 전했다.