한화솔루션, AMPC 1억 3000만달러 매각…재무구조 개선 집중

상반기까지 지난해 AMPC 잔여분 매각 협상

"안정적 현금흐름 확보…중장기 성장 공고히"

한화 빌딩 본사 0 한화 빌딩 본사. /한화솔루션

한화솔루션이 지난해 수령한 AMPC(첨단제조세액공제) 중 약 2000억원(1억 3000만달러) 규모를 매각했다. AMPC는 미국에서 제조한 태양광 제품에 세액 공제 혜택을 주는 제도로, 회사는 미국 달튼 공장과 카터스빌 공장에서 태양광 모듈을 제조해 W(와트) 당 7센트의 AMPC를 수령하고 있다. 회사는 AMPC 조기 현금화를 통한 유동성 확보로 재무구조 개선에 나서겠다는 계획이다.21일 한화솔루션은 지난 2023년부터 오는 2025년까지 전체 1조 3000억원 규모의 AMPC를 수령해 일부를 매각했다고 밝혔다. AMPC 보조금으로 수령 시 실수령까지 법인세 신고일로부터 보통 1년 이상이 소요되는데, 미국에는 AMPC 수령 권리를 선제적으로 사고파는 유동화 시장이 형성돼 있다.회사는 상반기 말까지 지난해 AMPC 잔여분 매각 계약을 위한 협상을 진행 중이라고 설명했다. 회사는 올해 1분기에도 약 2200억원 규모의 AMPC를 수령했으며, 현재 건설하고 있는 북미 최대 규모의 태양광 통합 생산단지 솔라 허브가 올해 완공되면 기존 모듈뿐만 아니라 셀과 웨이퍼까지 AMPC를 수령하게 돼 해마다 연간 1조원 이상의 AMPC 수령이 가능하다. 회사는 카터스빌 공장의 완공이 예정된 올해 AMPC 수령액이 약 1조원(6억 7500만달러)으로 내다보고 있다.이번 AMPC 유동화는 단순한 조기 현금 확보 차원을 넘어, 회사의 북미 생산 기반에서 발생하는 세액공제 크레딧이 금융시장에서 활발하게 거래되며 실질적인 자산 가치를 인정받고 있음을 보여준다는 점에서 의미가 있다고 강조했다. 회사의 생산능력과 세액공제 창출 능력에 대한 시장의 강한 신뢰를 보여주는 대목이는 것이다.이재빈 한화솔루션 재무실장은 "AMPC 유동화를 통해 안정적인 현금흐름을 확보하고 재무구조 개선을 지속할 계획"이라며 "중장기 성장 기반을 공고히 하는 데 집중하겠다"고 말했다.