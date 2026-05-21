대웅제약, 역노화 시장 뛰어든다…美 바이오텍 자산 확보

경매 통해 'ERA 플랫폼' 확보…기술·권리 일괄 확보

한올바이오파마와 손잡고 안과·청각 질환 연구 착수

clip20260521141053 0 AI가 생성한 이미지.

대웅제약이 역노화 치료제 연구개발에 나선다.대웅제약은 미국 바이오 기업 턴 바이오테크놀로지스(Turn Biotechnologies) 핵심 자산의 경매 낙찰을 통해 관련 기술 자산과 권리를 확보했다고 21일 밝혔다. 회사는 이번 자산 도입을 통해 노화 질환 치료제 연구개발에 착수한다는 구상이다.이번에 확보한 기술은 턴 바이오의 'ERA 플랫폼'이다. 이는 노화 세포에 리프로그래밍 인자를 메신저리보핵산(mRNA) 형태로 전달하는 '부분 리프로그래밍' 기술이다. 기존 완전 리프로그래밍 기술은 세포의 정체성을 잃게 만든다는 한계가 있었다. 반면 이 기술은 세포의 고유 특성은 유지하면서 저하된 기능만 젊고 건강한 상태로 선택적으로 회복할 수 있어 차세대 노화 치료 접근법으로 주목받고 있다.대웅제약은 자회사 한올바이오파마와 함께 노화로 인한 안과·청각 질환 등 다양한 분야 연구를 진행할 계획이다. 앞서 한올바이오파마는 턴 바이오와 기술 계약을 맺고 치료제 개발 가능성을 탐색해왔다.회사는 플랫폼 도입을 계기로 역노화 치료제 개발에 속도를 낼 계획이다. 박성수 대웅제약 대표는 "노화 연구는 특정 질환 하나를 넘어 미래 의학의 패러다임을 바꿀 핵심 분야로 자리 잡고 있다"며 "이번 플랫폼 기술 확보를 통해 노화 질환의 근본 원인에 접근할 수 있는 차세대 치료 전략을 고도화하고 글로벌 수준의 연구개발 경쟁력을 확보하겠다"고 말했다.