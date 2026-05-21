AI 가짜모델·허위광고에 칼 빼든 李…“표시 의무 확대”

이재명 대통령, 수석보좌관회의 발언<YONHAP NO-5423> 0 이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령은 21일 인공지능(AI) 기술을 악용한 허위조작 정보와 과장광고에 대해 "국민 실생활에 많은 피해가 야기되고 있다"며 관련 법령과 제도 정비에 속도를 내라고 지시했다. AI 기술 발전의 전제는 사회적 신뢰인 만큼 표시 의무 확대와 소비자 피해 구제 체계 강화가 필요하다는 판단이다.이 대통령은 이날 오후 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 "최근 AI 기술을 악용한 허위조작 정보와 과장광고 범람 때문에 국민 실생활에 많은 피해들이 야기되고 있다"며 이같이 말했다.이 대통령은 "AI로 제작한 가짜 모델이나 전문가를 등장시켜 소비자를 기만하거나, 허위 이미지 유포로 행정력을 낭비하게 만드는 등 피해 양상도 갈수록 심각해지고 있다"고 지적했다.이어 "모든 기술은 사회 신뢰에 기반을 두어야 지속적으로 발전할 수 있다"며 "인공지능 기술도 예외가 아니다"라고 강조했다.이 대통령은 국민이 AI를 안심하고 활용할 수 있어야 AI 산업 발전도 가능하다고 했다. 그는 "국민이 AI를 안심하고 활용하고, 이것이 인공지능 산업 발전을 견인할 수 있도록 제도 공백을 세밀하게 보완해야 한다"고 했다.이 대통령은 구체적으로 AI 생성물 표시 의무 확대와 소비자 피해 구제 체계 강화를 주문했다. 그는 "인공지능으로 만든 것이라는 것을 표시하는 AI 표시 의무 확대나, 소비자 피해 구제 체계 강화 등 관련 법령·제도 정비에 한층 속도를 내달라"고 말했다.중동 전쟁 장기화에 따른 생활물가 관리도 당부했다. 이 대통령은 "중동 전쟁이 발발한 지 석 달째를 맞으면서 국민의 물가 부담이 계속 커지고 있다"며 "주요 민생 품목 가격 안정에 총력을 기울여 달라"고 했다.특히 이 대통령은 물가 불안을 틈탄 편승 인상 가능성을 경계했다. 그는 "모두가 고통스러운 시기를 악용해 인상 요인이 없는데도 은근슬쩍 가격을 올리는 행위가 있어서는 안 된다"며 "독과점적 지위 남용 여부를 철저히 점검하라"고 했다.이 대통령은 아울러 고유가 지원금 집행 과정에 대해선 "지난 월요일부터 고유가 2차 지원금 지급이 시작됐다"며 "국민들이 지급과 사용 과정에서 불편을 겪지 않도록 행정 전반을 꼼꼼히 챙겨 달라"고 당부했다.