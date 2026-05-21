LG전자, 동남아 ‘집들이’ 마케팅 확대…K-가전 경험 넓힌다

LGE_01 (7) 0 19일 베트남 호치민에서 열린 팝업스토어에서 고객이 LG전자 워시타워를 살펴보고 있는 모습./LG전자

LG전자 동남아시아에서 '집들이' 콘셉트 이색 마케팅으로 고객경험 확대에 나선다.LG전자는 베트남, 태국, 인도네시아 등 동남아시아 주요 국가에서 '집들이 by LG' 캠페인을 진행한다고 21일 밝혔다. 이들 나라의 한국 문화에 대한 높은 관심을 고려해 K-라이프스타일과 K-가전을 직접 체험할 수 있는 주거공간을 팝업스토어로 꾸미고 고객들을 초대한다.LG전자는 지난 19일 베트남 호치민에 브랜드 경험 공간으로 운영 중인 '어나더사이공'에 팝업스토어를 열었다. 고객들은 현관부터 주방, 거실, 드레스룸 등으로 꾸며진 다양한 공간에서 러닝, 뷰티, 소셜 교류, 휴식 등 K-라이프스타일과 연계해 LG전자 AI 가전이 만드는 편리한 일상을 체험했다.LG전자는 태국, 인도네시아 등에서도 순차적으로 팝업스토어를 열고, 유튜브 등을 통해 현장 모습을 생생하게 담은 영상을 공개하는 등 고객경험을 온라인으로도 확산할 예정이다. 또 더 나은 삶과 미래에 대한 낙관적 메시지를 담은 LG전자 브랜드 슬로건 '라이프 이즈 굿'을 효과적으로 알려 나간다는 계획이다.앞서 LG전자는 지난달 부산에서 아시아·태평양 지역 20여개국 거래선과 언론을 초청해 신제품을 소개하는 'LG 이노페스트 2026 아시아태평양'을 개최했다. 이 자리에서 K-드라마 속 공간을 모티브로 전시장을 조성해 참석자들의 큰 호응을 얻었다.LG전자는 "해외 고객들도 LG전자의 제품과 라이프스타일을 경험하며 일상 속 편리함을 느낄 수 있도록 고객경험 공간을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.