이억원 금융위원장 “금융사에 ‘포용금융 최고책임자’ 지정 방안 검토”

clip20260521152115 0 이억원 금융위원장이 21일 정부서울청사에서 진행된 기자간담회에서 발언을 하고 있다./이선영 기자

금융위원회가 다음달 중 '포용금융 전략추진단'을 출범시키며 금융 시스템의 근본적인 재설계에 돌입한다. 금융회사 지배구조와 평가체계 전반에 포용금융을 내재화하겠다는 구상이다. 금융회사에 '포용금융 최고책임자(CIFO)'를 지정하는 방안도 검토 중이다.이억원 금융위원장은 21일 정부서울청사에서 열린 기자간담회에서 "현재 운영 중인 포용금융 대전환 회의 아래 포용금융 전략추진단을 구성해서 근본적인 개선 방안을 모색해보고자 한다"며 "금융 시스템을 포용적 금융으로 근본적으로 재설계하기 위한 전략 플랫폼"이라고 말했다.금융위는 포용금융 전략추진단을 총괄·정책서민·금융산업·신용인프라 등 4개 분과로 구성해 운영할 예정이다. 총괄 분과에서는 금융시스템 내부에 포용금융을 어떻게 내재화할지에 대해 논의한다.이 위원장은 "금융사 내에 포용금융 최고책임자(CIFO)를 지정하고 이사회 내 지배구조 차원에서 이런 문제를 체계적으로 볼 수 있는 시스템을 내재화하는 방법도 강구해보겠다"며 포용금융을 열심히 한 임직원에 대한 면책 방안도 고민해보고자 한다"고 설명했다.정책서민분과에서는 정책서민금융 체계를 들여다보고, 금융산업분과에서는 건전성 규제 합리화를 검토할 예정이다. 신용인프라분과에서는 과거 위주였던 신용평가 체계를 개선하는 방안을 논의한다.이 위원장은 특히 현재 금융시스템이 고신용자 중심으로 설계돼 있다고 지적했다. 은행이 초우량 차주만 선택하면서 제도권 금융에서 밀려나는 사람들이 고금리 시장으로 내몰리고 있다는 것이다.이 위원장은 3개의 층으로 이뤄져야 한다고도 언급했다. 그는 "첫 번째 층은 제도권 금융, 두 번째 층은 정책서민금융기관, 세 번째 층은 재기금융이 돼야 한다"며 "1층에서 기본적으로 역할을 많이 해줘야 하는데, 1층의 역할이 안 되니까 2층으로 올라오고, 2층에도 많이 올라오니 2층의 역할이 안 되고 있다"고 말했다.이어 "위험을 선별하고, 이 사람이 미래에 어떻게 될 지 판별하고 관리하고 측정하는 게 금융기관의 역할인데 가장 쉽고 안전한 쪽으로 가다보니 이 구조가 고착화되고 있다"며 "결국 금융의 문턱은 높고 금융의 경제가 굉장히 좁아지는 것"이라고 지적했다.금융위는 장기연체채권을 헐값에 사들여 추심하는 매입채권 추심업의 허가제 전환 방안도 추진한다. 이 위원장은 "매입채권 추심업은 금융사에서 연체채권을 싼 값에 사와서 추심을 해 이익을 내는 구조기 때문에 기본적으로 업의 본질상 이거는 엄정하게 규율이 필요하다"고 설명했다.새도약기금 사각지대가 발생하지 않도록 전수조사에도 나선다. 이 위원장은 "공공기관 보유 연체채권에 대해서도 관심을 갖고 제도 개선 방안을 검토해 나갈 예정"이라고 말했다.이 위원장은 자본시장 체질 개선을 위해 오는 9월 글로벌 기업설명회(IR)를 준비하기로 했다. 그는 "분산·중복된 행사들을 체계적으로 통합 조정해서 한국 자본시장하면 딱 떠오르는 대표 국제행사로 만들겠다"며 "글로벌 유망기업의 코스닥 상장 유치를 위한 해외 IR도 4분기에 병행 추진하도록 하겠다"고 말했다.