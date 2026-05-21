북중미 고지대 훈련, “분명 아까 안 좋다고…” 화기애애

홍명보호, 美 솔트레이크서 사전 캠프

해발 1410m 환경 속 저강도 훈련 진행

백승호 “멕시코서 정말 숨찼던 기억”

이기혁 “카메라 앞 강한척 하는 것” 웃음

clip20260521153124 0 2026 북중미 월드컵에 나서는 축구대표팀이 사전 캠프지인 솔트레이크에서 고지대 적응 훈련을 하고 있는 모습. /제공=대한축구협회

대한민국 축구대표팀이 2026 북중미 월드컵 조별리그를 대비한 본격적인 고지대 적응 훈련에 들어갔다.홍명보 감독이 이끄는 축구대표팀은 20일(현지시간) 미국 유타주 솔트레이크시티의 유타대학교 운동장에서 고지대 적응 훈련을 실시했다. 선수들은 러닝과 족구 등 비교적 가벼운 프로그램을 소화하며 고지대 환경 적응에 초점을 맞췄다.솔트레이크시티는 해발 약 1410m에 위치해 있다. 북중미 월드컵 조별리그 1, 2차전 개최지인 멕시코 과달라하라(해발 약 1500m)와 환경이 비슷해 대표팀의 사전 적응지로 낙점됐다.홍 감독은 전날 첫 훈련에 이어 이날도 선수들의 몸 상태를 점검하며 훈련 강도를 조절했다. 대표팀은 캠프 초반 2~3일 동안 무리한 체력 훈련보다 호흡과 컨디션 적응에 집중한 뒤 점진적으로 강도를 높일 계획이다.선수들은 실제로 고지대 특유의 어려움을 체감하고 있었다.대한축구협회가 공개한 인사이드캠 영상에서 백승호(버밍엄 시티)는 과거 경험을 떠올리며 "바르셀로나 유스 시절 멕시코에 갔었는데, 엄청 숨차고 힘들었던 기억이 있다"고 말했다.김문환(대전)도 "귀가 좀 멍한 느낌"이라며 고지대 반응을 설명했다. 이어 "그래도 두 번째 월드컵인 만큼 4년 전과 같은 마음으로 준비하겠다"고 각오를 전했다.이번 대표팀에서 깜짝 발탁된 수비수 이기혁(강원)은 보다 솔직한 반응을 내놨다. 그는 "힘들다. 확실히 좀 다른 것 같다"고 털어놨다.이어 "다른 선수들은 모두 괜찮다는데?"라는 질문이 나오자 "제가 볼 땐 다 거짓말이다. 분명 아까 안 좋다고 했다. 카메라 앞이라 강한 척하는 것"이라며 웃어 보였다. 다소 무거울 수 있는 고지대 적응 분위기 속에서도 대표팀 특유의 유쾌한 분위기가 엿보이는 장면이다.처음으로 월드컵 무대를 경험하게 된 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)도 기대감을 드러냈다. 그는 "저의 첫 월드컵을 대한민국과 함께 치르게 돼 정말 영광"이라며 "팬들의 뜨거운 응원을 기대한다. 많은 팬의 응원 메시지에 감사한다"고 말했다.대표팀은 솔트레이크시티 캠프를 통해 고지대 적응과 조직력 점검을 병행하며 북중미 월드컵 실전 준비에 속도를 낼 예정이다.