한화큐셀, 국내 최대 태양광 사업에 국산 모듈 공급

해남 400MW 초대형 태양광 사업 참여…국산 셀·모듈 64만장 공급

진천공장 생산 기반 앞세워 국내 태양광 공급망 경쟁력 강화

[첨부사진] 한화솔루션 큐셀부문 충북 진천공장 전경 0 한화솔루션 큐셀부문 충북 진천공장 전경./한화솔루션

한화큐셀이 국내 단일 부지 기준 최대 규모 태양광 발전사업에 국산 태양광 셀과 모듈을 공급하며 국내 재생에너지 시장 공략에 속도를 내고 있다. 정부의 재생에너지 확대 정책과 맞물려 침체됐던 국내 태양광 산업 생태계 회복의 신호탄이 될 수 있다는 기대도 나온다.21일 업계에 따르면 한화솔루션 큐셀부문은 한국남동발전이 추진하는 전남 해남군 문내면 일대 400MW 규모 태양광 발전사업에 국내 생산 태양광 셀과 모듈을 공급할 예정이다.이번 사업은 국내 단일 사이트 기준 역대 최대 규모 태양광 프로젝트다. 한국남동발전은 오는 2028년 6월까지 약 140만평(4.79㎢) 부지에 대규모 태양광 발전소를 조성할 계획이다.앞서 한국남동발전은 지난 20일 해당 프로젝트 EPC(설계·조달·시공) 우선협상대상자를 선정했다. EPC 업체는 한화큐셀이 국내에서 생산한 셀을 적용한 태양광 모듈 약 64만장을 설치할 예정이다.최근 글로벌 공급망 재편과 에너지 안보 중요성이 커지는 가운데 국내 생산 기반을 갖춘 태양광 기업들의 역할도 확대되는 분위기다. 특히 이번 프로젝트에 공급되는 태양광 셀과 모듈은 충북 진천에 위치한 한화큐셀 국내 생산기지에서 전량 생산될 예정이다.유재열 한화큐셀 한국사업부장은 "한국산 고효율 태양광 셀과 모듈을 초대형 프로젝트에 공급하면서 국내 태양광 산업 기술 경쟁력을 입증할 계기를 마련했다"며 "국내 생산 제품 활용 확대 기조가 이어질 경우 국내 태양광 산업 생태계 복원과 투자 확대에도 긍정적 영향을 미칠 것"이라고 말했다.