‘남북 단일팀 산파’ 장충식 단국대 명예이사장 별세…향년 93세

단국대 종합대 승격·천안캠퍼스 설립·죽전 이전 추진

1989년 남북체육회담 수석대표…남북단일팀 구성 기여

0003447132_001_20260521142310794 0 장충식 학교법인 단국대학 명예이사장./단국대

장충식 학교법인 단국대학 명예이사장이 지난 20일 오후 3시46분 별세했다. 향년 93세.21일 단국대에 따르면 고인은 1932년 중국 톈진에서 태어나 서울대 사범대학 역사학과를 수료하고 단국대 정치과를 졸업했다. 이후 고려대 사학과에서 석사 학위를 받았고, 미국 브리검영대 박사과정을 수료했다. 1961년 단국대 교수로 부임하며 단국대와 인연을 맺었다.고인은 단국대 발전을 이끈 교육자였다. 1967년 단국대를 종합대학으로 승격시켰고, 이후 36년간 총장과 이사장으로 재임하며 대학의 외연을 넓혔다. 한국 최초의 지방캠퍼스인 천안캠퍼스를 설립했고, 2007년에는 서울 한남동캠퍼스를 죽전캠퍼스로 이전해 대학 발전의 새 기반을 마련했다.국학 연구 기반을 다지는 데도 힘썼다. 1970년 동양학연구원을 설립해 국학연구 활성화에 나섰고, 2008년에는 세계 최대 규모의 한자 자전인 '한한대사전'과 '한국한자어사전' 간행을 이끌었다.고인은 스포츠를 통한 남북 화해에도 앞장섰다. 1989년 남북체육회담 한국 수석대표, 1990년 북경아시안게임 대한민국 선수단장, 1991년 세계청소년축구선수권대회 남북단일팀 단장을 맡았다. 해방 이후 최초로 남북단일팀인 탁구·청소년축구팀을 구성하는 데 기여하며 한반도 긴장 완화와 평화 정착에 힘을 보탰다.2000년에는 대한적십자사 총재로 재직하며 제1차 남북 이산가족 상봉사업을 성사시켰다. 남북 화해의 물꼬를 트는 데 앞장섰다는 평가를 받는다. 백범 김구선생기념사업회 회장을 맡아 대한민국 임시정부와 독립운동 정신을 기리는 사업에도 참여했다.저술 활동도 활발히 이어갔다. 주요 저서로는 회고록 '시대를 넘어 미래를 열다', 소설 '그래도 강물은 흐른다', '아름다운 인연' 등이 있다.빈소는 충남 천안 단국대병원 장례식장 특1호실에 마련됐다. 영결식은 오는 24일 오전 10시 단국대 죽전캠퍼스 체육관에서 단국대학장으로 엄수된다. 유족으로는 부인 신동순 여사와 장호성 학교법인 단국대학 이사장, 3녀가 있다.