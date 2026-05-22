[인터뷰] 김주홍 울산교육감 후보 “지금은 울산교육 방향을 다시 세워야 할 시점”

김주홍 사진 5 0 김주홍 울산교육감 후보. /후보 캠프

"학력저하와 교육격차, 교권약화, 학교안전 문제, 돌봄부담 증가까지 학교 안팎의 불안이 커지고 있지만, 가장 큰 우려는 학부모들이 체감하는 변화가 더디다는 것이다."제9회 전국동시지방선거 울산교육감 선거에 출마한 김주홍 후보는 22일 아시아투데이와 인터뷰에서 최근 울산 교육 현장을 이렇게 진단했다.김 후보는 자신을 '정치적 구호보다 결과를 만드는 후보'라고 강조했다. 오랜 교육 현장 경험과 교육행정 경험을 바탕으로, 이념보다 데이터와 실행 중심의 교육개혁이 필요하다는 주장이다.그가 가장 먼저 꺼낸 화두는 '학력'이었다. 김 후보는 최근 울산의 수능 성적과 기초학력 지표를 언급하며 "상위권은 줄고 하위권은 늘어나는 흐름이 계속되고 있다"고 진단했다. 그는 학력 문제를 단순한 성적 경쟁이 아니라 "아이들의 자존감과 미래 경쟁력의 문제"라고 설명했다.이를 해결하기 위한 핵심 공약으로는 초등학교 3학년부터 고등학교 2학년까지 이어지는 단계별 학업 진단 체계 구축을 제시했다. 인공지능(AI) 기반 맞춤형 학습지원과 기초학력 책임지도 시스템을 통해 학습 부진 학생을 조기에 발견하고 지원하겠다는 구상이다.맞벌이 가정의 돌봄 부담도 주요 과제로 꼽았다. 김 후보는 학교가 책임지는 돌봄 체계인 '1786 프로젝트'를 대표 공약으로 내세웠다. 아침과 저녁 돌봄 공백을 줄이고 방학과 주말 돌봄까지 단계적으로 확대하겠다는 계획이다.교육복지 확대에 대해서는 "보여주기식 현금 지원보다 실제 학부모 부담을 줄이는 방향이어야 한다"고 강조했다. 급식·교복·현장체험학습 등을 포함한 '6대 무상교육' 확대도 함께 약속했다. 교권과 학생인권 문제에 대해서는 "서로 충돌하는 가치가 아니라 함께 존중받아야 하는 영역"이라고 말했다.김 후보는 최근 반복되는 교권침해 논란과 관련해 악성민원 대응체계를 강화하고 교권보호위원회의 실효성을 높이겠다고 밝혔다. 동시에 학생인권 역시 존중받아야 하지만 "권리에는 책임이 따른다는 원칙 속에서 생활지도와 인성교육이 정상화돼야 한다"고 말했다.다음은 김 후보와의 일문일답."지금 울산교육은 단순한 변화가 아니라 방향 자체를 다시 세워야 하는 시점이라고 판단했다. 최근 몇 년 사이 학력 저하와 학교 안전 문제, 교권 약화, 돌봄 부담 증가 등 교육 현장의 불안이 커졌지만 학부모들이 체감하는 변화는 매우 더딘 것이 현실이다. 교육감은 정치적 구호를 말하는 사람이 아니라 학부모가 안심하고 아이를 학교에 보낼 수 있도록 결과를 만드는 사람이어야 한다고 생각한다.오랫동안 교육 현장과 교육행정을 함께 경험하며 학교가 실제로 무엇 때문에 어려운지 직접 지켜봐 왔다. 현장의 문제를 이념이나 진영이 아니라 데이터와 실행 중심으로 해결할 수 있는 후보라고 생각한다. 무너진 기초학력을 회복하고 아이들의 자존감을 다시 세우는 데 필요한 후보라고 자신한다.""학력 저하와 교육격차 확대라고 본다. 학력은 단순히 성적의 문제가 아니라 아이들의 자신감과 미래 경쟁력의 문제다. 최근 울산의 수능 성적과 기초학력 지표를 보면 상위권은 줄고 하위권은 늘어나는 흐름이 나타나고 있다.초등학교 3학년부터 고등학교 2학년까지 단계별 학업 진단 체계를 강화하고 맞춤형 학습지원 시스템을 구축하겠다. AI 기반 맞춤형 학습지원과 기초학력 책임지도 체계를 통해 학습 부진 학생을 조기에 발견하고 회복시키겠다.""첫째는 '기초학력 책임교육 시스템' 구축이다. 둘째는 학교가 책임지는 돌봄인 '1786 프로젝트'다. 특히 맞벌이 가정 부담을 줄이는 데 집중하겠다. 셋째는 급식·교복·현장체험학습 등을 포함한 '6대 무상교육' 확대다. 넷째는 학교 안전 강화와 교권 보호를 통해 수업이 살아나는 학교를 만들겠다.학령인구 감소와 지역인구 유출 속에서 울산교육 경쟁력을 높일 방안에 대한 고민도 많다. 결국 '아이 키우기 좋은 도시'가 돼야 인구도 지킬 수 있다. 학부모들이 가장 중요하게 생각하는 것은 학력, 안전, 돌봄, 진로다. 울산교육이 이 네 가지에서 신뢰를 회복해야 한다.또한 울산형 자기주도학습 시스템과 AI·디지털 기반 미래교육을 강화하겠다. 울산의 산업 구조와 연계한 미래 인재 육성도 중요하다. 조선·자동차·에너지 산업뿐 아니라 AI·로봇·친환경 산업과 연계한 진로·직업교육을 강화하겠다.""교권과 학생인권은 서로 충돌하는 개념이 아니라 함께 존중받아야 하는 가치다. 수업이 무너지면 결국 가장 피해를 보는 것도 학생이다. 교사가 안전하게 수업할 수 있어야 학생의 학습권도 보장된다.악성 민원과 반복적인 생활지도 침해에 대해서는 학교와 교사를 보호할 수 있는 대응체계를 강화하겠다. 교권보호위원회의 실효성을 높이고 법률·심리 지원도 확대하겠다. 동시에 학생 인권 역시 존중받아야 한다. 다만 권리에는 책임이 따른다는 원칙 속에서 생활지도와 인성교육을 정상화하겠다.""AI 시대에는 단순 암기형 교육만으로 미래 경쟁력을 갖기 어렵다. 하지만 미래교육의 핵심은 단순히 기기를 늘리는 데 있는 것이 아니다. 아이들이 AI를 제대로 활용하고 동시에 비판적으로 판단할 수 있는 능력을 갖추는 것이 중요하다.AI 활용 교육과 디지털 문해력 교육을 강화하겠다. 딥페이크와 가짜정보를 구별하는 능력, 데이터를 분석하고 활용하는 능력을 학교 교육 속에 체계적으로 반영하겠다. 또 교사들의 AI 활용 역량을 높여 수업 혁신이 실제 교실 변화로 이어지도록 하겠다."