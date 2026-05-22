김관영 후보, 청년·신혼부부 주거 지원 확대 공약

반려동물 돌봄 포함 민생 공약 발표

김관영 공약 0 기호 7번 김관영 전북도지사가 '민생 돌봄' 공약을 22일 발표했다. /김관영 선거 캠프

무소속 김관영 전북도지사 후보가 22일 청년·신혼부부 주거 지원과 돌봄 정책 강화 등을 담은 민생 공약을 발표했다.김 후보는 이날 전북도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "고물가와 초고령사회로 도민들의 생활 부담이 커지고 있다"며 "도민이 체감할 수 있는 생활 밀착형 민생 정책과 촘촘한 돌봄 체계 구축에 힘쓰겠다"고 밝혔다.이번 공약에는 청년·신혼부부를 위한 '전북형 반할주택' 공급 확대를 비롯해 공영주차장 확대, '전북 투어패스 2.0' 도입, 청년 맞춤형 일자리 지원, 골목상권 및 전통시장 활성화 등의 내용이 포함됐다.또 농어촌 기본소득 시범사업과 재생에너지 기반 '햇빛소득' 정책을 통해 지역 소득 기반을 강화하고, 대표도서관과 국립현대미술관 전북관 조성 등을 추진하겠다는 계획도 제시했다.김 후보는 "전북형 기본사회 선도사업을 통해 생활비 부담을 낮추고, 재생에너지 수익이 도민 소득으로 연결되는 구조를 만들겠다"며 "청년들이 떠나지 않고 돌아오는 전북을 만들겠다"며 공약의 취지를 강조했다.또 돌봄공약으로 어르신 버스비와 식사지원 확대 , 지역통합돌봄 체계 및 안전안심서비스 강화, 어르신 역량 활용형 일자리 확대, 장애인 개인예산제 도입 △장애인 자립지원 클러스터 조성 등을 제시했다.이와 함께 공공 반려동물 진료소 설치와 돌봄 종사자 처우 개선 방안도 포함됐다.특히 김 후보는 "초고령사회에서는 시설 중심이 아니라 살던 곳에서 건강하게 살아갈 수 있는 돌봄 체계가 중요하다"며 "어르신과 장애인, 반려동물까지 모두가 안심하고 살아가는 따뜻한 전북을 만들겠다"고 말했다.