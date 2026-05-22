서울 곳곳이 예술매력으로 물든다…서울문화재단 ‘예술로 매력서울’ 추진

자치구 경계 허무는 공동 협력 지역문화 프로젝트 7건 발굴

안양천·해방촌·문래동 등 동네에서 즐기는 축제·전시·워크숍

포스터 (8) 0 '예술로 매력서울' 포스터 /서울시

올 하반기 서울 곳곳의 거리와 수변 공간이 시민들을 위한 거대한 야외 예술무대로 탈바꿈한다. 멀리 가지 않아도 생활권에서 자연스럽게 문화예술을 즐길 수 있게 하겠다는 취지다.서울문화재단은 시내 5대 권역(도심권·동북권·동남권·서남권·서북권) 자치구 문화기관과 함께 '예술로 매력서울' 사업을 본격 추진한다고 22일 밝혔다. 이는 올해 처음 선보이는 사업으로, 권역별 문화 자원과 공간 특성을 연계한 지역문화 프로젝트를 발굴·지원하는 것이 핵심이다.앞서 재단은 25개 자치구를 대상으로 권역 내 공통 지역문화 자원과 주제를 연계한 협력사업을 공모해 7개의 사업이 최종 선정됐다.도심권의 중구·종로·용산문화재단은 각 자치구를 대표하는 문화적 골목인 을지로와 효자로, 해방촌 거리와 연계한 '2026 도심의 세포들'을 준비했다. 지역 예술가와 기획자, 상인과 함께 팟캐스트, 아트맵 등 로컬 몬텐츠를 제작하고, 오는 9~10월에는 투어·전시·체험을 결합한 '로컬 위크' 행사를 개최한다.동북권에서는 중랑·도봉·광진·노원문화재단이 참여하는 '칠링 페스타'가 추진된다. 청년 시각예술가와 스트릿 댄스 분야 청년 예술가들이 평화와 휴식을 주제로 한 작품을 공동 제작해 11월 평화문화진지와 당현천 당현마루 등에서 선보일 예정이다.서남권의 구로·금천·양천문화재단은 안양천을 중심으로 시민과 함께 도시의 리듬을 채집·해석·창작하고 9~10월 안양천 수변 공간 일대에서 퍼포먼스와 전시 등을 발표하는 '도시의 리듬, 일상의 예술'을 선보인다.동남권의 강남·송파·강동문화재단은 공연예술 중심지라는 지역 특성을 살린 '동남권 예술 순환 프로젝트: 당신의 하루'를 마련했다. 8~10월 수변광장 등 야외 공간에서 음악 공연을 이어간다.서북권에서는 은평문화재단과 서대문구청이 시민 참여형 워크숍과 예술제를 결합한 '예술로 피운 우리의 이야기'를 선보인다. 이 밖에도 강북·동대문·성북문화재단의 '아트 브릿지', 영등포·동작·관악문화재단의 '서남권 예술 벨트' 등도 추진된다.송형종 재단 대표이사는 "이번 사업은 서울문화재단과 권역별 자치구가 협력해 서울 곳곳의 문화자원을 시민 여러분께 서울다운 도시매력으로 선보이는 새로운 모델"이라며 "연결을 통해 지역의 새로운 예술적 가치를 발현해 서울을 더 매력적으로 만들고 시민이 '서울다움'을 일상에서 느낄 수 있도록 하겠다"고 말했다.