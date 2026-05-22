“지하철 너무 더워요”…서울교통공사, AI 활용 온도 조절 시스템 시범 도입

지하철 민원 80%가 냉난방 문제

공사 "환경부 기준 따라 자동 운영"

4호선 열차 1개 대상 AI 활용

clip20260522150020 0 서울지하철 호선별 약냉방칸 위치 /서울시

서울 지하철 1~8호선을 운영하는 서울교통공사가 다가오는 여름철 냉방 민원 증가에 대비해 인공지능(AI) 기술을 도입하는 등 대책 마련에 나섰다.22일 공사에 따르면 지난해 접수된 전체 불편 민원 약 101만건 가운데 냉난방 관련 민원은 약 79만건으로 전체의 78.4%에 달했다.냉난방 민원은 최근 기후변화로 여름철 폭염이 기승을 부리면서 증가하고 있다. 냉난방 민원은 2021년 44만6천여건으로 전체의 58.7%였으나 2022년 57만건(65.3%), 2023년 88만건(76.9%), 2024년 93만건(80.6%)으로 꾸준히 늘었다.특히 혼잡 시간대에 승객 밀집도가 높아지면 덥다는 민원이 집중되지만, 같은 시간대에도 냉방이 지나쳐 춥다는 민원이 함께 접수되는 일이 잦다. 지난해 접수된 민원을 시간대별로 보면 출근 시간대인 오전 7∼9시와 퇴근 시간대인 오후 6∼8시 덥다는 민원과 춥다는 민원이 집중됐다. '덥다'는 민원은 출퇴근 시간대 전체의 72.8%가 집중됐고, '춥다'는 민원 역시 절반 넘는 57.3%가 출퇴근 시간에 몰렸다.이처럼 많은 승객이 온도를 조절해 달라고 요구하지만 열차 내 에어컨은 승무원이 임의로 조작할 수 없다. 공사 관계자는 "환경부 고시에 따라 여름철 24도, 겨울철 18도로 자동 운영되며 기준 온도에 맞춰 냉방 장치가 자동 작동하는 구조"라며 "승무원이 '파워 냉방'을 켜고 싶어도 마음대로 온도를 조절할 수 없다"고 설명했다.공사는 민원을 줄이고 시민의 공감과 협조를 유도하기 위해 지난해 2호선과 8호선에 부착한 냉난방 안내 스티커를 올해 6호선에도 부착한다. 또 냉난방 민원 처리 때문에 응급환자나 범죄 등 긴급한 민원 처리에 어려움이 있다는 안내문을 공식 앱인 '또타앱' 화면에 표출한다.아울러 이달 마지막 주부터 4호선 열차 1개를 대상으로 'AI 활용 객실 적정 온도 제어 시스템'을 시범 도입한 뒤 향후 25개 열차에 확대할 계획이다.마해근 공사 영업본부장은 "열차 냉난방은 환경부 기준에 따라 자동 제어되는 시스템으로 쾌적한 열차 이용 환경 조성을 위해 전 부서가 협업해 최선을 다해 노력 중"이라며 "승무원이 임의로 냉방을 조절하는 구조가 아닌 만큼 응급환자, 범죄 등 긴급 민원의 우선적인 처리를 위해 시민 여러분의 이해와 협조를 부탁드린다"고 말했다.