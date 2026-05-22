닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 국회·정당

조승래 “6·3 지방선거, 무능한 국민의힘 지자체장 심판 선거”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260522010006738

글자크기

닫기

김동민 기자

승인 : 2026. 05. 22. 15:41

"GTX 철근 누락 사고…오세훈 무능함 보여주는 사례"
"박완수 채용 비리…"권력 사적 이용했다면 심각한 문제"
"김두겸, 언론인 폭력 사과해야…공직자로서 자질 없어"
PYH2026052210600001300_P4
6·3 지방선거와 재보선에서 더불어민주당 총괄선대본부장을 맡은 조승래 사무총장이 22일 국회에서 기자간담회를 하고 있다. /연합
조승래 더불어민주당 총괄선대본부장이 22일 이번 6·3 지방선거의 의미에 대해 "무능한 국민의힘 지자체장들에 대한 심판 선거"라고 밝혔다.

조 본부장은 "2022년도 지방선거는 12개 광역단체장을 국민의힘에서 했다. 그중 홍준표 전 대구시장을 제외한 11명이 이번 지방선거에 그대로 출마한다. 반면 민주당은 현직 단체장은 5명 있었지만, 전부 경선에서 탈락해 새로운 분이 출마한다"며 "무능한 국민의힘 지자체장에 대한 심판"이라고 했다.

구체적으로 조 본부장은 국민의힘 후보로 나온 각 지자체장에 대한 비판의 목소리도 냈다. 먼저 오세훈 서울시장 후보와 관련해선 "오 후보는 GTX 철근 누락 문제에 대해 보고 받지 못했기 때문에 은폐가 아니라고 주장했다. 서울시장한테 보고를 안 한 게 문제가 아니라, 서울시장이 챙겨야 할 업무를 챙기고 있지 않은 게 문제다. 무능함을 보여주는 사례"라고 했다.

박완수 경남지사 후보를 향해선 채용 비리 의혹을 지적했다. 조 본부장은 "박완수 경남지사 후보 배우자 관련 녹취가 나왔다. 창원시장 그리고 경남지사 재직 당시 조카가 계약직으로 취업ㅇ르 했다가 초고속 승진을 해서 지금 본부장급 인사가 돼 있다고 한다"며 "지자체장의 권력을 사적으로 이용한 것이라고 한다면 정말 심각한 문제"라고 말했다.

그러면서 "민주당은 이 부분에 대해 관심을 계속 가지고, 추적하고 문제 제기해 나갈 생각"이라고 부연했다.

아울러 김두겸 울산시장 후보를 향해선 언론의 취재를 폭력으로 막아선 점을 꼬집었다. 조 본부장은 "김두겸 관련 사조직에 대한 얘기가 있다. 관련 정황을 발견해 언론인이 취재했는데, 폭력으로 응했다. 공직자로서 자질이 없다"고 했다.

또 "공직자는 언론인이 국민 대신 하는 질문에 대해 회피해선 안 된다. 폭력으로 막아서는 건 공직자의 태도가 아니다. 김두겸 후보는 언론인에 대한 폭력 상황에 대해 사과해야 한다. 이건 비단 특정 인터넷 언론에 대한 문제뿐 아니라 언론 전체에 대한 인식 문제"라고 덧붙였다.
김동민 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기