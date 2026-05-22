정부, 재외국민 안전 위한 권역별 대응체계 구축...“유사시 거점공관 중심 지원”

볼리비아 반정부 시위 상황 속 재외국민 보호 방안 마련 회의도

회의 사진 0 외교부는 21일 재외국민 안전 확보를 위한 본부-19개 거점공관 간 화상회의를 개최했다./제공=외교부

최근 중동전쟁 등 혼란한 국제정세로 현지 재외국민들의 안전이 위협 받고 있는 가운데 정부는 21일 재외국민 안전 확보를 위한 권역별 대응체계 구축을 화상회의를 조주성 해외안전기획관 주재로 19개 거점공관들이 참석한 가운데 개최했다.해외 사건·사고의 규모와 빈도가 증가하고 있어 이에 대한 대응을 개별 재외공관 차원을 넘어선 거점공관 중심의 대응체계를 구축하기 위한 취지다.외교부는 22일 보도자료를 통해 "개별 재외공관의 인력과 자원만으로는 신속하고 효과적인 대응에 한계가 있다"며 "거점공관 중심 권역별 대응체계 구축을 통한 재외공관 간 유기적 소통과 협업 방안 등에 대해 논의했다"고 밝혔다.이번 회의에서 주미 대사관은 대규모 폭동·테러 발생 시 거점 공관의 역할 및 역내 재외공관 간 협업 방향을 설명하고 주일 대사관은 난카이 해곡 대지진 발생 가능성에 대비한 일본 내 우리 재외공관 간 공조 방안을 공유했다. 주멕시코 대사관은 쿠바 내 유사시 중미 지역의 거점공관으로서 쿠바 내 우리 교민 안전을 확보하기 위한 협력 방안을 설명했다.외교부는 이번 회의를 시작으로 거점공관 중심의 권역별 재외공관 간 회의도 추진할 예정이다.외교부 관계자는 "우리 국민이 전 세계 어느 곳에 있더라도 재외공관의 신속하고 효과적인 영사조력을 받을 수 있도록 대외국민 보호망을 더욱 촘촘하게 만들어 나갈 것"이라고 밝혔다.아울러 외교부는 22일 최근 볼리비아 내 반정부 시위가 격화하는 것과 관련해 조 기획관 주재로 주볼리비아대사관과 본부-공관 합동 상황 점검 회의를 개최해 최근 볼리비아 재외국민 보호를 위한 구체적인 방안을 논의했다.조 기획관은 이 자리에서 "본부와 공관 간 상시 소통체계를 유지하면서 현지 우리 국민의 안전을 확보하기 위해 만전을 기해나가자"고 당부했다. 주볼리비아대사관은 현지 재외국민들의 안전을 수시로 확인하면서 안전 공지도 실시하고 있다고 밝히면서 현지 상황 변화에 대해 선제적인 대응을 해나갈 것이라고 말했다.