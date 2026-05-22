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건설·부동산 업계소식

금호건설, 에코델타시티 8블록 민참 공공분양주택 사업 우협 선정

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이수일 기자

승인 : 2026. 05. 22. 16:05

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금호건설 본사 전경.
금호건설이 부산도시공사가 발주한 에코델타시티 8블록 민간참여 공공분양주택 건립사업의 우선협상대상자로 선정됐다고 22일 공시했다.

전체 공사비는 부가가치세를 포함해 3289억원이지만, 금호건설 지분(50.1%)만큼인 1648억원이 예상 공사비로 설정됐다. 이 같은 예상 공사비는 회사의 지난해 연결기준 매출의 8.16% 규모다.

다만 공사비는 사업 진행 과정에서 변동될 수 있다.
이수일 기자

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