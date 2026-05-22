NH농협금융, 충북 청주서 농가 일손돕기 ‘구슬땀’

임직원 30여명 참여…줄매기·가지치기 작업 지원

(보도자료)(20260522)NH농협금융 전략기획부문, 농촌 일손돕기 실시(사진2) 0 황종연 NH농협금융그룹 전략기획부문 부사장(왼쪽 첫 번째)이 21일 충북 청주에 있는 농가에서 오이 집게 고정작업을 하고 있다./NH농협금융그룹

NH농협금융그룹 전략기획부문이 영농철을 맞아 농촌 일손돕기에 나섰다.NH농협금융은 지난 21일 충북 청주에 있는 고추 재배농가에서 황종연 전략기획부문 부사장과 금융그룹 봉사단 등 임직원 30여명이 참여해 농촌 일손돕기 활동을 실시했다고 22일 밝혔다.이번 활동은 영농철에 일손이 부족한 농가를 지원하기 위해 마련됐다. 임직원 봉사단은 이날 고추 줄매기와 고추대 가지치기 등 여러 농작업을 도우며 농가에 힘을 보탰다. 이날 봉사활동에는 농협 충북본부와 청주시지부, 청주농협 임직원들도 함께 참여했다.황종연 부사장은 "일손 부족으로 어려움을 겪는 우리 농업인에 조금이나마 보탬이 될 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 농협금융은 동심협력(同心協力)의 마음으로 농업과 농촌, 지역사회를 위한 다양한 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.NH농협금융은 농심천심 운동과 함께 연계한 농업·농촌 지원에 적극 나서고 있다. 향후에도 은행·보험·증권 등 금융 계열사가 영농철에 전사적인 일손돕기를 실시하고, 동시에 농산물 소비 촉진과 농촌환경 개선 등 다양한 지원 활동을 전개한다는 계획이다.