“부산교육 미래 책임질 교육감은 나야 나”…표심 향한 첫날 열기 ‘후끈’

KakaoTalk_20260522_155237385 0 부산교육감 선거 포스터. /조영돌 기자

"부산 교육의 미래를 책임질 적임자는 나뿐이다."6.3전국동시지방선거를 향한 공식 선거운동의 막이 오른 21일, 부산시교육감 선거에 출마한 김석준·정승윤·최윤홍 세 후보는 시내 주요 거점에서 일제히 출정식을 갖고 거친 숨을 몰아쉬며 13일간의 열전에 돌입했다.안정을 택할 것인가, 변화를 택할 것인가. 이날 세 후보의 출정식 현장은 지지자들의 함성과 유세차의 로고송이 뒤섞여 거대한 용광로를 방불케 했다.김 후보는 출근길 시민들을 향해 "중단 없는 부산 교육 발전"을 외치며 행정의 안정감을 전면에 내세웠다. 현장 참모들은 8년의 성과를 담은 피켓을 흔들며 세 결집에 나섰다.반면 정 후보는 강력한 심판론을 제기했다. 그는 "지난 교육 행정은 이념에 치우쳤다"고 규정하며 "학력 신장과 교육 개혁을 통해 부산의 교육 경쟁력을 확실하게 바꾸겠다"고 현장 분위기를 달궜다.대안 세력을 자처한 최 후보는 22일 오후3시 서면 구, 태화 쥬디스 옆에서 출정식을 갖고 "정치적 대립에서 벗어난 순수 교육 전문가가 필요하다"며 "진정한 교육 혁신과 현장 맞춤형 복지로 부산 교육의 새로운 길을 열겠다" 고 밝혔다.