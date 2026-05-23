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사회 사회일반

전국 휘발윳값 8주만에 하락…평균 2011원

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유수정 기자

승인 : 2026. 05. 23. 08:44

국제유가는 상승세
유류세 인하 2개월 연장…인하 폭은 유지
21일 서울 시내 한 주유소/ 연합뉴스
전국 주유소 휘발윳값이 8주 만에 하락 전환했다. 다만 국제유가는 중동 지정학적 불안 영향으로 상승세를 나타냈다.

23일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 5월 셋째 주(17~21일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가격은 전주 대비 리터(L)당 0.4원 내린 2011.3원을 기록했다.

지역별로는 서울이 전주보다 0.4원 하락한 2051.4원으로 가장 높았고, 대구는 1.4원 내린 1994.4원으로 가장 낮았다.

상표별로는 SK에너지 주유소의 평균 판매가격이 2015.8원으로 가장 높았으며, 알뜰주유소는 1996.5원으로 가장 낮았다.

경유 평균 판매가격도 전주 대비 0.3원 하락한 2005.9원으로 집계됐다.

국제유가는 도널드 트럼프 미국 대통령의 이란 공격 가능성 언급 등 중동 긴장감이 확대되며 상승 압력을 받았다. 다만 미국과 이란 간 종전 협상 진전 소식이 전해지며 상승 폭은 제한됐다.

수입 원유 기준인 두바이유 가격은 배럴당 106.3달러로 전주보다 1.5달러 올랐다. 국제 휘발유 가격은 2.3달러 상승한 135.3달러, 국제 자동차용 경유는 1.8달러 오른 163.1달러를 기록했다.

국제유가 변동은 통상 2~3주 시차를 두고 국내 주유소 가격에 반영된다.

한편 정부는 지난 22일부터 적용된 6차 석유 최고가격을 다시 동결했다. 이에 따라 휘발유는 리터(L)당 1934원, 경유는 1923원, 등유는 1530원으로 유지된다.
유수정 기자

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