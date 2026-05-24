정용진, 26일 ‘스타벅스 5·18 폄훼 논란’ 재차 사과…정치권은 공방 가열

정용진, 26일 직접 대국민사과…진상조사 결과 발표도

스타벅스, 18일 ‘탱크데이’ 이벤트…5·18 폄훼 논란

사과·인사조치에도 파장 확산…李 “비인간적 막장행태”

불매운동 부추기는 與…野는 “과잉”

정부, 스타벅스 과거 '총리 표창' 취소 검토 0 24일 서울 한 스타벅스 영업점 모습. /연합뉴스

정용진 신세계그룹 회장이 5·18 폄훼 논란을 빚은 스타벅스의 '탱크데이' 이벤트와 관련해 오는 26일 직접 재차 사과에 나선다. 사건과 관련한 자체 진상 조사 결과도 발표한다. 회사 측이 여러 차례 사과 등 조치에 나서며 수습에 안간힘을 쓰고 있는 가운데, 6·3 지선을 앞둔 정치권에서는 이를 둘러싼 공방이 이어졌다.24일 신세계그룹에 따르면 정 회장은 26일 오전 9시 서울 강남구 조선팰리스에서 대국민 사과문을 직접 발표한다. 신세계그룹은 이날 공지를 통해 "정용진 신세계그룹 회장이 5·18 민주화운동 기념일에 진행된 스타벅스코리아의 부적절한 마케팅으로 인해 상처받으신 모든 분들께 직접 사과 말씀을 드리고자 한다"고 밝혔다. 회사는 이번 사태와 관련한 자체 진상 조사 결과도 발표할 계획이다.앞서 스타벅스는 지난 18일 '탱크데이' 이벤트를 진행해 논란을 일으켰다. 5·18 광주민주화운동 기념일에 자사의 '탱크 텀블러 시리즈'를 판매하면서 계엄군 탱크 투입과 1987년 박종철 고문치사 사건을 연상시키는 '탱크데이', '책상에 탁' 등의 문구를 사용해 문제가 됐다.회사는 곧장 사과와 함께 스타벅스 관계자 인사조치에 나섰다. 논란 당일 손정현 당시 스타벅스코리아(SCK컴퍼니) 대표와 담당 임원을 해임했고, 정 회장도 다음날인 지난 19일 "5·18민주화운동 영령과 유가족, 그리고 국민 여러분께 깊은 상처를 드렸다"며 "그룹을 대표해 머리 숙여 사죄드린다"는 내용의 대국민 사과문을 발표했다.그러나 정 회장의 과거 '멸공' 발언 등 보수 성향으로 보이는 행보가 부각되며 논란은 쉽게 사그라들지 않고 있다. 특히 이재명 대통령이 직접 이 이벤트를 직접 비판하고, 정부 부처와 여권이 적극적인 불매 운동에 나서며 논란을 더욱 확산시키는 분위기다.이날도 정치권에서는 스타벅스 논란을 두고 여야 간 공방이 이어졌다. 국민의힘 등 보수 야권은 대통령이 작접 나서 특정 업체를 비판하는 건 과도한 선동이자 국가적 폭력이라고 지적했고, 여당인 더불어민주당은 이 대통령의 행동이 국민의 분노를 대변한 것이라고 했다.장동혁 국민의힘 상임선대위원장은 이날 페이스북에서 통해 "이재명, 이성을 상실했다"며 "제대로 알아보지도 않고 앞뒤 없이 지른다"고 직격했다. 그는 "애당초 이벤트는 없었다. '사이렌 클래식' 신제품 나왔다고 알리는 평범한 출시 공고"라며 "'사이렌'은 스타벅스의 상징이고, 스타벅스 로고가 새겨진 모든 제품에 붙는 공통 명칭"이라고 짚었다. 이어 "그런 식이라면 4월 16일에는 '사이렌 오더'도 하면 안 된다"며 "건수 하나 잡은 김에 개딸들 선동해서 판 뒤집어보려고 난리가 났다"고 덧붙였다. 오세훈 국민의힘 서울시장 후보도 페이스북에 글을 올려 "정원오 후보도 캠프에 스타벅스 금지령을 내렸다고 들었다. 아주 신속하고 정확한 대통령 코드 맞추기"라며 "이제 좀 적당히 하는 것이 어떻겠나"라고 꼬집었다.이준석 개혁신당 총괄선대위원장도 페이스북 글에서 "스타벅스 마케팅은 분명 크게 잘못된 기획으로, 다시는 이런 역사적 아픔을 놓고 이런 추태가 발생해서는 안 된다"면서도 "하지만 신세계는 사고 당일 즉시 스타벅스 대표를 경질하고 사과문을 냈다. 자정 조치로는 임계점을 넘어선 대응"이라고 짚었다. 이어 "그런데 이 대통령은 도덕적·행정적·법적·정치적 책임을 모두 묻겠다고 하셨고, 이는 과잉이거나 잣대의 일관성 문제"라며 "앞으로 청와대 행정관이 사회적 물의를 일으키면 신세계 사장 못지않게 관리와 지휘 책임이 있는 대통령께서는 하야하시겠나, 부처에서 비슷한 일이 일어나면 장관을 자르시겠나. 신세계가 사장을 자른 것이 기준이고 대통령께서 그조차도 소금을 뿌려 비틀겠다면 그것이 일관된 잣대일 것"이라고 지적했다. 이 위원장은 "기업의 마케터 한 명에게는 4중 책임을 묻고, 5·18을 술 먹고 사람 팬 다음 알리바이로 쓰는 자당 후보에게는 공천장을 안기고 뒷배가 되어주는 것을 정의라고 부르실 수 있나"라며 "5·18을 존중한다면 그 영령의 구슬픈 한을 선거용, 정치적 도구로 사용하지 말라"고 했다.이에 강준현 민주당 수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 "5·18과 세월호 참사와 관련해 대통령도 분개하겠지만, 국민도 분개하고 있다"며 "국민을 대변해 대통령이 마땅히 메시지를 낸 것"이라고 이 대통령을 옹호했다. 강 수석대변인은 "정부와 여당은 분노도 불매도 강요한 바 없다"며 "잘못된 역사관을 바로잡자는 당연한 상식을 정쟁과 선거운동의 수단으로 악용하는 것은 국민의힘이다. 정상적인 사고방식이 아니다"라고 말했다. 조승래 사무총장도 기자간담회에서 '스타벅스 마케팅을 고리로 여권이 지지층 결집에 나섰다'는 야권의 지적에 대해 "스타벅스의 그릇되고 일그러진 마케팅에 대해 근본 대책이 필요하다는 상식적인 목소리를 내는 것"이라며 "이를 정치적으로 해석하는 시도 자체가 (야권) 본인들이 지지층을 결집하려는 의도"라고 반박했다.앞서 이 대통령은 스타벅스의 '탱크데이' 마케팅 논란이 불거지자 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "대한민국 공동체와 기본적 인권, 민주의 가치를 부정하는 저질 장사치의 비인간적 막장 행태"라며 "마땅히 그에 상응하는 도덕적, 행정적, 법적, 정치적 책임이 주어져야 할 것"이라고 맹비난했다.이어 지난 23일에는 스타벅스가 2년 전 세월호 참사 10주기에 '사이렌 머그잔'을 출시한 것을 두고 "악질 장사치의 패륜 행위"라며 "인두겁을 쓰고서는 도저히 할 수 있는 일이 아니다"라고 재차 비판에 나섰다. 이 대통령은 "사건을 연결해 보면 이번 5·18 맞이 '탱크데이' 행사로 광주 민주화운동과 박종철 열사를 조롱하고 모욕한 것이 우발적 사건이라 보기 어렵다"며 "상습적으로 국가폭력과 참사 희생자들을 능멸하는 이 금수 같은 행태에 국민적 심판이 있을 것"이라고 주장했다. 스타벅스코리아는 지난 2024년 4월 16일 '사이렌 클래식 머그'를 새로운 머그잔 시리즈로 출시한다고 홍보했다. 사이렌은 그리스·로마 신화에 등장하는 인어로, 스타벅스가 1971년 창립될 때부터 로고에 쓰였다. 이 대통령 등 여권은 이를 두고 "신화에서 노래로 배를 난파시키는 사이렌(Siren)을 세월호 참사일 이벤트에 사용했다"며 '세월호 참사 희생자 모욕'이라고 해석한 것이다.정부 부처들도 불매 운동에 뛰어들었다. 윤호중 행정안전부(행안부) 장관은 지난 21일 X에서 "최근 물의를 빚은 스타벅스 코리아의 반역사적 행태에 대해 깊은 유감을 표한다"며 "정부 기관들은 그동안 각종 설문조사·공모전·국민참여 이벤트 등에 커피 교환권 등 모바일 상품권을 활용해왔다. 행안부는 민주주의의 역사와 가치를 가볍게 여기거나 상업적 소재로 활용한 기업의 상품은 제공하지 않겠다" 고 사실상 불매를 선언했다. 또 "이번 행정안전부의 조치에 많은 기관과 국민 여러분이 함께 공감해주길 바란다"며 불매운동 동참도 촉구했다. 권오을 국가보훈부(보훈부) 장관도 스타벅스 논란에 '깊은 유감'을 표했다, 보훈부는 최근 2∼3년 간 자체 행사에서 스타벅스 상품권 등을 활용했던 사례를 전수 파악한 뒤 당분간 이를 사용하지 말라는 내부 지침을 내린 것으로 알려졌다. 국방부도 스타벅스코리아와 함께 진행했던 장병 복지 증진사업을 잠정 중단했다.정치권에서도 정청래 민주당 총괄상임선거대책위원장이 "민주당 선거운동을 하시는 분들이나 후보자들은 스타벅스에 출입하는 것 자체가 국민들에게 매우 안 좋은 인상을 줄 수 있다. 스타벅스 출입은 자제해주시는 것이 국민 정서에 맞지 않을까 하고 개인적으로 생각한다"고 했고, 정원오 민주당 서울시장 후보도 캠프에 '스타벅스 금지령'을 내린 것으로 알려졌다.한편 정부는 스타벅스에 수여했던 정부 표창의 취소를 검토했으나 취소 요건에는 해당하지 않는다는 결론을 내린 것으로 전해졌다.앞서 스타벅스는 지난해 11월 지역 특산물 활용 상생 음료 개발 지원, 수해 및 노후 소상공인 카페 시설 지원, 우리 농가 지원 활동 등의 공로를 인정받아 동반성장 단체 부문 유공 포상인 국무총리 표창을 받았다. 포상을 추진한 중소벤처기업부는 스타벅스가 제출한 공적 기록을 분석하고 해당 내용이 이번 논란과 연관성이 있는지 논의했으나, 취소 대상 조건에 부합하지 않는다고 판단한 것으로 알려졌다. 상훈법에서는 공적이 거짓으로 밝혀진 경우, 국가안전에 관한 죄를 범한 사람으로서 형을 받았거나 적대지역으로 도피한 경우, 사형, 무기 또는 1년 이상의 징역이나 금고의 형을 선고받고 그 형이 확정된 경우에 해당할 때 훈장이나 포장을 취소할 수 있도록 했다.다만 일각에서는 사건의 파장이 큰 만큼 포상 취소 가능성이 존재한다는 관측도 나온다. 올해 초 행안부가 펴낸 '정부포상 업무지침'을 보면 정부포상 취소 대상 발생 여부를 수시로 점검·관리하고, 언론보도 등 사회적 물의가 발생해 조속한 취소가 필요하다고 판단되는 경우 수시 취소도 가능하다고 명시했다. 각 포상을 관할하는 부처가 행안부에 포상 취소 대상자에 대한 취소를 요청하면, 행안부가 이를 검토해 국무회의 등에 안건으로 올리는 방식이다. 행안부 관계자는 "중기부가 (포상) 추천기관이기 때문에 당시 공적 심사 내용과 현재 스타벅스 내용의 상관관계가 있다고 판단해 취소 의견이 온다면 적극적으로 검토하겠다"고 밝혔다.