초6부터 N수생까지…1대1 맞춤형 진로진학상담센터 본격 가동

안산시_2424학년도입시설명회 0 2023년 7월 15일 안산시 상록수체육관에서 열린 2024학년도 안산 맞춤형 입시설명회 모습. /안산시

"막막한 진로·진학 고민, 혼자 하지 마세요."경기 안산시가 급변하는 대입제도와 고교학점제 등 교육환경 변화에 맞춰 전문 상담 인력을 배치한 '안산 진로진학상담센터'를 본격 가동한다. 초등학생부터 N수생까지 1대1 맞춤형 지원이 가능하다는 것이 돋보인다.이번 조치는 사교육 의존도를 낮추고 정보 격차 해소를 위한 공교육 기반의 지원체계를 강화할 수 있을 것으로 기대된다.26일 안산시에 따르면 '안산 진로진학상담센터'는 진로·진학 분야 전문 상담 인력을 중심으로 학생 개개인의 적성과 진학 방향에 맞춘 맞춤형 상담을 제공하는 공간이다.센터에서는 중·고등학생과 학부모를 대상으로 다양한 프로그램을 운영할 예정이다. 주요 내용은 △1대1 맞춤형 진로·진학 컨설팅 △입시설명회 △학생부 기반 진학 상담 △모의면접 및 학습코칭 △입시정보 제공 △SM엔터테인먼트 견학 프로그램 등이다.특히 예비 중학생인 초등학교 6학년부터 고등학생까지 학년별 프로그램을 운영해 학생 개개인의 진로 탐색과 진학 역량 강화를 지원한다.고등부 프로그램은 학교생활기록부 분석과 수시·정시 지원 전략, 면접 대비, 학습코칭 등 실질적인 진학 컨설팅 중심으로 운영된다. 중등부는 교과목 설계와 진로 탐색, 학습계획 수립 등을 지원한다. 아울러 입시설명회와 청소년 명사 특강, 체험 프로그램 등을 통해 학생들의 진로 선택 폭을 넓힐 계획이다.현재 '안산 진로진학상담센터'는 안산시에 거주하거나 재학 중인 고등학생과 N수생, 학교 밖 청소년 등을 대상으로 '1대1 맞춤형 진로진학 컨설팅' 참여자를 모집하고 있다. 상담은 학생 일정에 맞춰 대면으로 진행되며, 고1·2는 연 2회, 고3은 수시 면접까지 포함해 연 3회 이상 지원받을 수 있다.안산시는 학령인구 감소와 교육환경 변화 속에서 학생과 학부모가 느끼는 진로·진학 불안을 줄이기 위해 공교육 기반 지원을 강화하고 있다. 교육청과의 협력을 바탕으로 교육경비 지원을 확대하고, 다양한 신규 교육정책도 함께 추진하고 있다.허남석 시장 권한대행은 "안산 진로진학상담센터가 학생과 학부모의 진로·진학 고민을 함께 해결하는 든든한 지원 플랫폼이 되길 바란다"며 "앞으로도 학생들이 자신의 꿈과 적성에 맞는 진로를 설계할 수 있도록 체계적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.