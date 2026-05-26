순천시, 외국인 관광객 겨냥 ‘루미뚱이’ 관광마케팅 나선다

관세청·롯데면세점 협업 K-공공캐릭터 굿즈 팝업존 조성

국내·외 관광객에게 순천 여행을 알리는 캐릭터 마케팅

순천시가 서울 롯데면세점 월드타워점에서 대표 캐릭터 ‘루미뚱이’를 앞세워 외국인 관광객을 대상으로 순천 여행 홍보에 나선다 0 전남 순천시가 서울 롯데면세점 월드타워점에서 대표 캐릭터 '루미뚱이'를 앞세워 외국인 관광객을 대상으로 순천 여행 홍보에 나선다. /순천시

전남 순천시가 외국인 관광객이 급증하는 방한 관광 성수기를 맞아 대표 캐릭터 '루미뚱이'를 활용한 글로벌 관광 홍보에 나선다.순천시는 서울 롯데면세점 월드타워점에서 열리는 'K-공공캐릭터 굿즈 팝업존'에 참여해 오는 31일까지 외국인 관광객을 대상으로 순천 관광자원 홍보를 진행한다고 26일 밝혔다.팝업존에는 '루미&뚱이'를 비롯해 용인 '조아용', 대전 '꿈돌이', 진주 '하모', 관세청 '마타' 등이 함께 참여한다. 팝업존은 외국인 관광객 방문이 집중되는 면세점 공간을 활용해 순천의 생태·정원 관광자원을 보다 친근하게 알리기 위해 마련됐다.이번 팝업존은 기존의 관광 안내물 중심 홍보에서 벗어나, 캐릭터 굿즈·포토존·그리팅 행사를 결합한 체험형 홍보 방식으로 외국인 관광객의 관심을 끌어낼 계획이다.특히 시는 단순한 굿즈 전시를 벗어나서 루미뚱이를 매개로 외국인 관광객이 순천을 기억하고, 찾아보고, 방문하고 싶게 만드는 데 초점을 맞춰 캐릭터 굿즈를 '기념품'이 아닌 '관광 유입 장치'로 활용해 지역 캐릭터의 홍보 경쟁력을 높이겠다는 구상이다.시 관계자는 "루미뚱이는 단순한 시정 홍보 캐릭터가 아니라 순천의 매력을 가장 쉽고 강하게 전달할 수 있는 관광 콘텐츠"라며 "앞으로도 정원과 생태, 지역 캐릭터를 결합한 차별화된 관광마케팅을 통해 외국인 관광객 유치 경쟁력을 높여 나가겠다"고 밝혔다.