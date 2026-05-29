LGU+, 삼성전자와 6G ‘통신·센싱 융합’ 기술 연구개발 맞손

0530 LG유플러스, 삼성전자와 통신·센싱 융합 기술 연구 협력(가로2) 0 이상엽 LG유플러스 CTO(왼쪽)와 정진국 삼성리서치 차세대통신연구센터장이 기념촬영을 하는 모습./LG유플러스

LG유플러스는 삼성전자와 통신·센싱 융합 기술 연구개발 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다. 양사는 이번 협약을 통해 통신·센싱 융합, AI·6G 연계 기술을 공동 연구하고, 실제 통신 환경에서의 적용 가능성과 기술 실효성을 검증한다.이번 협약은 6G 시대를 대비해 연구 단계 기술을 실제 통신망 환경에서 검증하고, 상용 기술과 서비스로 이어질 수 있는 기반을 마련하기 위해 추진됐다. 양사는 통신·센싱 융합 기술(기지국 기반 센싱), AI·6G 연계 기술 아이템을 중심으로 공동 연구를 진행한다. 연구 결과를 바탕으로 향후 6G 기술 표준화와 신규 서비스 검토에도 협력할 방침이다.이동통신 기지국을 활용한 센싱 기술과 통신·센싱 융합 기술은 향후 네트워크 활용 범위를 확장할 수 있는 핵심 기술로, 연구 성과의 실증과 검증이 중요하다. 지난해 LG유플러스는 6G 백서를 발간하며 통신망이 단순한 연결을 넘어 기존 기지국 등 통신 인프라를 센서처럼 활용해 주변 환경을 인지하는 '통신·센싱 융합(ISAC)' 기술이 6G 핵심 요소가 될 수 있다고 제시한 바 있다.LG유플러스는 통신사업자로서 축적해 온 네트워크 운영 경험과 실증 환경을 바탕으로, 연구 성과가 실제 통신망에 적용 가능한지 여부를 검증하는 역할을 맡는다. 단순 기술 연구를 넘어 실제 통신 환경에서의 성능과 활용 가능성을 점검함으로써 향후 6G 기술과 서비스로의 확장 가능성을 검토한다는 계획이다.삼성전자 DX부문 선행연구조직인 삼성리서치는 차세대 이동통신 및 네트워크 기술을 포함한 다양한 미래 핵심 기술 연구를 담당하는 조직으로, 이번 협력을 통해 연구 기술의 실효성과 완성도를 높이는 데 주력한다. 통신사업자의 네트워크 운영 환경과 요구사항을 연구에 반영해 통신·센싱 융합 기술과 AI·6G 연계 기술의 적용 가능성을 점검할 예정이다.