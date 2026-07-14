[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 14일

용띠

40년 근심이 사라지고 만사형통한다.

52년 귀인이 보살펴주려고 하니 기쁘다.

64년 남의 일에는 관여하지 않는 것이 좋다.

76년 마음의 안정을 찾게 된다.

88년 기분 좋은 일이 생긴다.

00년 일이 잘 풀려 기뻐하는 날이다.