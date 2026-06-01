고흥군, 온·오프라인 일자리 통합플랫폼 본격 운영

일자리 통합플랫폼 구축…구인·구직 정보 한눈에

고흥상생일자리센터 0 전남 고흥군 고흥상생일자리센터. /고흥군

전남 고흥군이 구인·구직 미스매칭 해소와 지역 일자리 지원 활성화를 위해 온·오프라인 일자리 통합플랫폼 구축을 완료하고 본격적인 운영에 들어갔다.고흥군은 고흥군 인구정책통합플랫폼 내 일자리 홈페이지를 구축해 1일부터 정식 운영을 시작했다고 밝혔다. 해당 플랫폼은 구직자와 기업이 채용·구직 정보를 손쉽게 등록하고 확인할 수 있도록 마련됐다.오프라인에서는 지난 2월에 구축한 고흥상생일자리센터를 지난 3월부터 본격 운영하며 구인·구직 상담, 취업 연계, 기업 채용 지원 등 현장 중심의 일자리 서비스를 제공하고 있다. 특히, 센터에는 직업상담사 2명이 배치해 구직자 맞춤형 취업 상담과 기업 맞춤형 인재 추천 등 전문적인 서비스를 제공하고 있다.이번 온오프라인 통합플랫폼 구축으로 구인기업과 구직자는 어디서든 더 쉽고 편리하게 채용 정보와 구직정보를 등록·확인하고 맞춤형 상담 서비스를 받을 수 있게 됐다.군 인구정책실 관계자는 "온오프라인 플랫폼 구축으로 지역 일자리 정보 접근성이 한층 향상됐다"며 "구인기업과 구직자들의 플랫폼 활용도를 높여 다양한 구인·구직 정보를 확보하고, 맞춤형 일자리 연계를 강화해 실질적인 취업 성과로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.고흥군은 앞으로 일자리 통합플랫폼 활성화를 위해 읍·면 순회 설명회와 구인·구직 이동상담소 운영도 추진할 계획이다. 현장을 직접 찾아 플랫폼 이용 방법을 안내하고 구직 등록과 기업 채용 수요 발굴에도 적극 나설 방침이다.