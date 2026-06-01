지프, 웨이브 멤버십 고객 대상 ‘롱라이프 케어 캠페인’

지프 0 지프 '2026 롱라이프 케어 캠페인' 포스터. /스텔란티스코리아

지프가 멤버십 고객을 위해 무상 점검 서비스를 기본 제공한다.지프는 웨이프 멤버십 고객을 위해 '2026 롱라이프 케어 캠페인'을 진행한다고 1일 밝혔다.이번 캠페인은 고객들의 차량 관리 부담을 줄이고 최상의 주행 성능을 유지할 수 있도록 마련했다. 해당 캠페인은 웨이브 멤버십 고객 중 최초 등록일 기준 4년 이상 경과한 차량 보유 고객이다.캠페인 기간 동안 차량 주요 항목에 대한 무상 점검 서비스가 기본 제공한다.모파 순정 부품을 차량 연식에 따라 최대 20% 할인된 금액에 구매 가능하다. 할인율은 차량 최초 등록일 기준 △4년 이상~6년 미만 차량은 10% △6년 이상~8년 미만 차량은 15% △8년 이상 차량은 20%를 적용한다.다음 달 말까지 해당 캠페인을 이용해 20만원 이상 유상 수리를 진행한 고객에게는 지프 로고가 새겨진 장우산을 사은품으로 증정하며, 모파 순정 액세서리 및 머천다이즈 전 품목에 대해서도 20% 할인 혜택을 제공한다.이밖에도 대표 인기 액세서리를 한정 수량 특가로 선보이는 특별 프로모션도 마련했다. 탈거 공구 없이 손쉽게 오픈 에어 드라이빙을 즐길 수 있는 선라이더 플립탑(355만원)은 특별 할인가인 200만원에 제공한다. 강인한 오프로드 감성을 완성하는 랭글러 전용 비드락 휠 패키지(정가 660만원)는 396만원에 판매한다.