지프, 웨이브 멤버십 고객 대상 ‘롱라이프 케어 캠페인’

지프는 웨이프 멤버십 고객을 위해 '2026 롱라이프 케어 캠페인'을 진행한다고 1일 밝혔다.
이번 캠페인은 고객들의 차량 관리 부담을 줄이고 최상의 주행 성능을 유지할 수 있도록 마련했다. 해당 캠페인은 웨이브 멤버십 고객 중 최초 등록일 기준 4년 이상 경과한 차량 보유 고객이다.
캠페인 기간 동안 차량 주요 항목에 대한 무상 점검 서비스가 기본 제공한다.
모파 순정 부품을 차량 연식에 따라 최대 20% 할인된 금액에 구매 가능하다. 할인율은 차량 최초 등록일 기준 △4년 이상~6년 미만 차량은 10% △6년 이상~8년 미만 차량은 15% △8년 이상 차량은 20%를 적용한다.
다음 달 말까지 해당 캠페인을 이용해 20만원 이상 유상 수리를 진행한 고객에게는 지프 로고가 새겨진 장우산을 사은품으로 증정하며, 모파 순정 액세서리 및 머천다이즈 전 품목에 대해서도 20% 할인 혜택을 제공한다.
이밖에도 대표 인기 액세서리를 한정 수량 특가로 선보이는 특별 프로모션도 마련했다. 탈거 공구 없이 손쉽게 오픈 에어 드라이빙을 즐길 수 있는 선라이더 플립탑(355만원)은 특별 할인가인 200만원에 제공한다. 강인한 오프로드 감성을 완성하는 랭글러 전용 비드락 휠 패키지(정가 660만원)는 396만원에 판매한다.