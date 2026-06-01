SK네트웍스, 우리 사회 안전 지키는 영웅 위해 차량 정비 지원

소방공무원 지원하는 히어로메이트 시행

사회복지협의회와 하는 착한정비 나눔도

[사진1] 스피드메이트 매장 이미지 0 SK스피드메이트 매장 이미지. /SK네트웍스

SK네트웍스 계열사인 SK스피드메이트가 우리 사회의 안전을 지키는 영웅들을 위한 차량 정비 지원에 나선다.1일 SK스피드메이트는 소방공무원과 순직자 유가족 대상 차량 정비를 지원하는 '히어로메이트' 프로그램을 시행한다고 밝혔다. '히어로메이트'는 지난 2024년부터 헌신하는 소방 관계자들을 지원하며 사회적 가치를 창출하겠다는 계획으로 추진되고 있다.회사는 순직자 유가족에게 엔진오일 무료 교체, 에어컨 가스 및 필터 50% 할인, 독점 타이어·브레이크 패드·오일 30% 할인 등 혜택을 제공한다. 현직 소방관에게도 이에 준하는 할인 혜택을 제공한다. 소방 순직자 유가족은 스피드메이트 고객센터를 통해 예약 후 방문하면 정비 서비스를 받을 수 있으며, 현직 소방관의 경우 '히어로' 앱에서 제공하는 정비 쿠폰을 제시하면 된다.회사는 서울시사회복지협의회와 협력하는 '착한정비 나눔 사업'도 진행한다. '착한정비 나눔 사업'은 지난 2022년 사회공헌 프로그램으로써 사회복지시설 차량에 대한 정비 지원으로 안전한 이동을 돕겠다는 목적으로 기획됐다.선착순 사전 신청을 통해 오는 12월까지 매월 차량 100대 대상으로 엔진오일, 배터리, 타이어 등 필수 소모품 할인을 제공한다. 고객센터를 통해 쿠폰을 발급받은 후 지정된 서울지역 33개 스피드메이트 매장 중 한 곳을 온라인 예약 후 정비받을 수 있다.SK스피드메이트 관계자는 "대한민국을 대표하는 자동차 관리 기업으로서 현장에서 묵묵히 헌신하는 소방관분들과 사회복지 관계자분들이 더욱 안전하게 차량 운행을 할 수 있도록 정비 지원 사업을 다각화했다"며 "회사의 역량을 활용해 진정성 있는 나눔 활동을 지속적으로 펼침으로써 사회적 가치 창출을 이어나가겠다"고 말했다.