딜로이트, AI·디지털 전문가 전면 배치…신임 파트너 17명 승진

새 리더십 체제 첫 승진 인사

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한국 딜로이트 그룹이 1일 총 17명의 신임 파트너 승진 인사를 단행했다고 밝혔다.이번 인사는 길기완 총괄대표 체제 출범 이후 처음 실시된 승진 인사다. 회사는 급변하는 경영환경과 산업 구조 변화에 대응하고 지속 가능한 성장 기반을 마련하기 위해 핵심 성장 분야 전문가를 중심으로 신임 파트너를 선발했다고 설명했다.한국 딜로이트 그룹은 이번 인사를 통해 미래 산업 변화에 대한 대응 역량을 강화하고 시장 경쟁력을 높인다는 계획이다. 단순한 성과 보상 차원을 넘어 조직 혁신과 성장 전략을 이끌 리더십 확보에 초점을 맞췄다는 설명이다.길기완 한국 딜로이트 그룹 총괄대표는 "올해는 새로운 리더십 체계 아래 조직의 근본적인 혁신과 도약이 요구되는 중요한 전환점"이라며 "신임 파트너들이 'Deloitte First' 정신을 바탕으로 조직 구조 혁신을 이끌고 지속적인 성장과 고객 신뢰 회복을 견인할 것으로 기대한다"고 말했다.◇파트너 승진 (17명)△(회계감사 부문) 강기태, 김태완, 윤희정, 이상언, 차민규, 황지현, 홍은정△(세무자문 부문) 권미진, 김동윤△(경영자문 부문) 박경순, 박이현, 서영교, 임익선, 최연승△(컨설팅 부문) 구본승, 김충만, 범진영