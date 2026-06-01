화성에 새로운 주거복지 모델 만든다…GH, 돌봄결합형 매입임대 첫선

이번 프로젝트는 GH가 지난해 선보인 복지 플랫폼 'GH 케어허브'를 실제 현장에 적용하는 첫 번째 사례다. GH 케어허브는 GH가 매입임대주택과 커뮤니티 공간 등 인프라를 제공하면, 각 시·군 지자체가 이를 활용해 맞춤형 돌봄·복지 서비스를 연계 운영하는 협력형 주거안정 사업이다.
첫 사업이 펼쳐지는 곳은 화성시 진안동에 소재한 매입임대주택 총 24세대 규모로 올 하반기 개소 예정이다. 효율적인 운영을 위해 GH는 주택 공급 및 시설 유지보수 전반을, 화성시는 입주자 선정을 비롯한 임대 운영 등 전반적인 관리를 총괄한다.
입주 형태는 이용자의 상황에 맞춰 단기형(6개월)과 장기형(2년)으로 이원화해 운영된다. 특히 병원 퇴원 후 당장 거주할 곳이 마땅치 않거나 일시적인 돌봄 공백으로 일상 복귀에 어려움을 겪는 취약계층에게 안정적인 보금자리를 제공한다는 구상이다.
입주민에게는 단순한 주거 공간이 아닌 개인별 건강관리 및 맞춤형 일상생활 훈련, 사회적 고립을 막기 위한 관계망 형성 프로그램 운영, 건물 내 북카페, 공유주방, 프로그램실 등 커뮤니티 공간을 활용한 주민 교류 및 자립 지원 프로그램 등 통합 케어 서비스가 함께 지원된다.
김용진 GH 사장은 "이번 사업은 공공임대주택과 지역사회 돌봄 서비스를 연계하는 새로운 주거복지 모델"이라며 "앞으로도 지방정부와 협력해 도민들이 거주하던 지역에서 돌봄 공백 없이 자립할 수 있는 주거 안전망을 확대해 나가겠다"고 말했다.