트레킹부터 백패킹까지…완주 대둔산 축제 13일 개막

대둔산서 즐기는 특별한 이틀

먹거리·트레킹·할인 혜택 풍성

대둔산축제13일개막hhhhhh 0 완주 대둔산축제 홍보 이미지./완주군

전북 완주군이 대둔산의 수려한 자연경관을 배경으로 걷기와 백패킹, 아웃도어 체험을 한자리에서 즐길 수 있는 체류형 산악축제를 개최한다.완주군은 오는 13일부터 14일까지 이틀간 대둔산 일원에서 '2026 완주 대둔산 축제'를 연다고 1일 밝혔다.이번 축제는 대둔산의 자연과 아웃도어 문화를 접목한 프로그램으로 구성돼 산을 사랑하는 관광객들에게 특별한 경험을 선사할 예정이다.축제 개막식은 관광객과 지역주민이 함께 참여하는 방식으로 진행되며, 방문객 모두가 축제의 주인공이 될 수 있는 참여형 행사로 꾸며진다.주요 프로그램은 '완주 9경 장거리 트레일'과 '대둔산 환종주 백패킹'부터 누구나 가볍게 걸으며 즐길 수 있는 '은하수 둘레길 트레킹'까지, 산과 자연 그리고 도전을 사랑하는 이들에게 특별한 추억을 선물한다.이와 함께 축제장 곳곳에는 다양한 먹거리 장터는 물론, 유명 야외 활동 브랜드들을 한자리에서 만날 수 있는 야외 활동 박람회와 다채로운 체험 구역이 운영돼 축제의 재미를 더할 것으로 기대된다.지역 상권과 연계하는 특별한 할인 행사도 펼쳐진다. 축제 안내소에서 배부하는 방문객 팔찌를 착용하면 대둔산 케이블카 할인(1500~3000원)을 비롯해 대둔산 호텔 사우나(30%)와 카페(10%)를 실속 있는 가격에 이용할 수 있다. 이에 더해 행사장 인근 음식점들도 10% 할인에 동참하여 먹거리까지 부담 없이 즐기는 풍성한 축제를 선사할 예정이다.완주군은 이번 축제를 통해 대둔산 관광 활성화는 물론 지역경제에도 활력을 불어넣을 것으로 기대하고 있다.이종훈 완주군수 권한대행은 "완주 대둔산 축제가 대한민국 아웃도어의 메카로 거듭날 수 있도록 내실 있게 준비한 만큼, 많은 분들이 함께 축제의 주인공 되어주시길 바란다"고 전했다.