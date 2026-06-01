경기남부청, 지방선거 선거사범 33명 검찰 송치…2명 구속

2024121301001272000078541 0 경기남부경찰청, /경기남부청

경기남부지역에서 제9회 전국동시지방선거와 관련한 공직선거법 위반 사건이 249건 접수된 것으로 나타났다. 경찰은 이 가운데 금품수수와 공무원 선거 관여 등 혐의를 받는 선거사범 33명을 검찰에 넘겼다.경기남부경찰청은 1일 정례 기자간담회에서 이번 지방선거와 관련해 전날까지 공직선거법 위반 혐의 사건 249건을 접수하고, 592명을 수사 대상자로 집계했다고 밝혔다.지난달 10일 기준 132건, 432명이었던 것과 비교하면 20일 사이 사건은 117건, 수사 대상자는 160명 늘었다.경찰은 현재까지 39건에 연루된 116명에 대한 수사를 종결했다. 이 중 33명은 검찰에 송치했고, 나머지 83명은 불송치 또는 불입건 처리했다.송치된 33명을 유형별로 보면 금품수수가 23명으로 가장 많았다. 이어 공무원 선거 관여 7명, 흑색선전 1명, 선거폭력 1명, 선거운동 기간 위반 1명 순이었다. 현재 수사가 진행 중인 사건은 210건이며, 수사 대상자는 476명이다.선거 기간 중 폭력행위로 구속된 인원은 2명이다. 경기 성남 분당구에서는 지난달 12일 미금역 인근 8층 건물 옥상에서 성남시의원 예비후보자를 향해 500㎖ 플라스틱 생수병을 던진 30대 회사원이 현행범 체포돼 구속 송치됐다.평택에서는 지난달 24일 평택을 국회의원 재선거에 출마한 조국혁신당 조국 후보 측 선거사무원을 폭행하고, 이를 제지하던 경찰관을 때린 혐의를 받는 40대 유튜버가 체포돼 구속됐다. 이 남성은 공직선거법 위반과 공무집행방해 혐의를 받는다.경찰은 선거 관련 주요 사건 수사에도 속도를 내고 있다. 평택을 국회의원 재선거에 출마한 더불어민주당 김용남 후보의 '차명 대부업체 운영' 의혹과 관련해 시민단체가 고발장을 제출한 사건에 대해서는 아직 고발인 조사가 진행되지 않은 것으로 파악됐다.해당 의혹은 김 후보가 자신이 소유한 농업회사법인을 통해 대부업체를 차명으로 운영하면서 배당을 받았다는 내용이다. 김 후보 측은 "전혀 사실이 아니다"며 "해당 업체의 설립과 운영은 모두 법적 절차에 따라 정상적으로 이뤄졌다"고 반박한 바 있다.민주당 수원시장 경선 과정에서 불거진 공무원 선거 개입 의혹과 관련해서도 조만간 피의자 조사가 이뤄질 전망이다. 경찰은 지난달 8일 공직선거법 위반 혐의 등으로 고발된 수원시 정무직 공무원 A씨에 대해 압수수색을 진행했으며, 현재 압수물을 분석하고 있다.경찰 관계자는 "압수물 분석을 마치는 대로 A씨를 피의자 신분으로 조사해 진술과 대조할 예정"이라며 "선거가 얼마 남지 않은 만큼 신속하게 수사하겠다"고 말했다.