기후부, 한중 녹색산업 협력…에너지·자원 순환 분야까지 확대

기후부 '민관 합동파견단' 운영…14개 녹색기업 참여

수소·폐배터리 등 녹색기술 앞세워 중국시장 공략

251017_기후부 건물 (2) 0 기후에너지환경부 전경/기후에너지환경부

한중 녹색산업 협력이 전통적인 환경 분야를 넘어 에너지와 자원순환 분야까지 확대된다.기후에너지환경부(기후부)는 국내 우수 녹색기업의 중국 시장 진출을 지원하기 위해 이달 2일부터 5일까지 베이징과 톈진에서 한국환경산업협회, 국내 14개 녹색기업이 참여하는 민관 합동 파견단을 운영할 예정이라고 1일 밝혔다.이번 파견단 운영은 2019년 한중 정부 간 체결된 '청천(晴天)계획'의 일환으로 올해 8회째를 맞는 정례 교류 행사다. 특히 올해는 지난해 10월 기후부 출범에 맞춰 물·대기 관리 등 전통적인 환경 분야를 넘어 에너지와 자원순환 등 녹색산업 전반으로 협력 범위를 확대한 것이 특징이다.청천계획은 한중 양국이 대기오염(미세먼지)과 기후변화 대응을 위해 맺은 협력계획으로, 정책과 기술 교류, 공동연구, 연례회의 등을 통해 매년 협력 과제를 추진하고 있다.이번 민관 합동 파견단은 '중국 국제 환경보호 전시회(CIEPEC 2026)'에서 한국관을 운영하고 중국 구매처와 1대 1 수출상담회를 개최하는 등 우리 기업의 실질적인 수출 계약 성사를 지원할 예정이다.올해 참여하는 14개 국내 기업은 친환경 수소 생산·저장 통합솔루션, 폐배터리 재활용 자원회수, 수소 정제(불순물 제거) 시스템, 태양광 폐모듈·전기차 폐배터리 재활용 등 중국 현지 수요가 높은 유망 녹색기술을 앞세워 사업 기회를 발굴할 예정이다.정명규 기후부 녹색산업해외진출TF 과장은 "이번 파견단의 중국 방문은 박람회를 활용한 사업 기회 창출부터 한중 간 정책 교류와 협력망 구축까지 전방위 협력을 모색하기 위한 것"이라며 "변화하는 국제사회 쟁점에 맞춰 우리 녹색기술이 중국 현지에서 실질적인 성과를 낼 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.