삼성전자, 장중 시가총액 2000조 돌파

주가 9% 급등에 장중 신기록

코스피 8800선 넘으며 동반 랠리

삼성전자 임협 잠정합의안 노조투표 찬성률 73.7%로 가결 0 경기도 수원시 삼성전자 본사 모습./연합뉴스

국내 시가총액 1위 삼성전자가 1일 장중 시가총액 2000조원을 넘어섰다. 단일 기업의 시총이 2000조원을 넘어선 것은 삼성전자가 처음이다.한국거래소에 따르면 이날 오전 11시 44분 기준 삼성전자는 전 거래일보다 9.31% 오른 34만 6500원에 거래됐다. 주가 급등에 힘입어 삼성전자 시가총액은 2025조7355억원을 기록하며 사상 처음으로 2000조원 선을 돌파했다.삼성전자는 최근 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 반도체 업황 개선 기대감과 외국인 매수세에 힘입어 연일 상승세를 이어가고 있다.같은 시각 시가총액 2위 SK하이닉스의 시가총액은 1689조8173억원으로 집계됐다. 이는 삼성전자 시가총액의 약 83.4% 수준이다.국내 증시도 강세를 나타냈다. 코스피는 이날 오후 1시 31분 기준 전 거래일보다 373.72포인트(4.46%) 오른 8849.87에 거래되며 사상 처음 8800선을 돌파했다.앞서 오전 11시 30분께에는 코스피200 선물지수가 급등하면서 프로그램 매수호가 일시효력정지(사이드카)가 발동됐다. 코스피가 4%대 급등세를 보이면서 프로그램 매수호가 효력이 5분간 정지됐다.