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[포토] 120다산콜재단, 3년 연속 KSQI 한국의 우수콜센터 선정

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정재훈 기자

승인 : 2026. 06. 01. 15:04

120다산콜재단 KSQI 우수콜센터 선정 인증식
1일 서울 동대문구 120다산콜재단에서 열린 한국산업의 서비스품질지수(KSQI) 우수콜센터 선정 인증식에서 이이재 120다산콜재단 이사장(왼쪽 세 번째)이 인증서와 인증패를 전달 받은 뒤 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. /정재훈 기자
1일 서울 동대문구 120다산콜재단에서 열린 한국산업의 서비스품질지수(KSQI) 우수콜센터 선정 인증식에서 이이재 120다산콜재단 이사장(왼쪽 세 번째)이 한수희 한국능률협회컨설팅 대표이사(왼쪽 네 번째)로부터 인증서와 인증패를 전달 받은 뒤 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 서울시 120다산콜재단은 2026년 제23차 한국산업의 서비스품질지수(KSQI) 콜센터 부문 3년 연속 우수콜센터 선정됐고 또한 우수콜센터 선정 기관을 대상으로 진행된 '비대면채널 선도기업' 평가에서 감정노동자 보호 부문 우수기관으로 선정됐다. 이번 조사는 국내 48개 산업군 내 339개 기업과 기관을 대상으로 진행됐다. 120다산콜재단은 1차부터 4차까지 실시된 서비스품질 조사에서 전국 광역자치단체 가운데 가장 높은 평가를 받았다.

120다산콜재단 KSQI 우수콜센터 선정 인증식
1일 서울 동대문구 120다산콜재단에서 열린 한국산업의 서비스품질지수(KSQI) 우수콜센터 선정 인증식에서 이이재 120다산콜재단 이사장(왼쪽)이 인증서와 인증패를 전달 받고 있다. /정재훈 기자
120다산콜재단 KSQI 우수콜센터 선정 인증식
1일 서울 동대문구 120다산콜재단에서 열린 한국산업의 서비스품질지수(KSQI) 우수콜센터 선정 인증식에서 이이재 120다산콜재단 이사장(왼쪽)이 인증서와 인증패를 전달 받은 뒤 기념촬영을 하고 있다. /정재훈 기자
120다산콜재단 KSQI 우수콜센터 선정 인증식
1일 서울 동대문구 120다산콜재단에서 열린 한국산업의 서비스품질지수(KSQI) 우수콜센터 선정 인증식에서 한수희 한국능률협회컨설팅 대표이사가 축사를 하고 있다. /정재훈 기자
120다산콜재단 KSQI 우수콜센터 선정 인증식
1일 서울 동대문구 120다산콜재단에서 열린 한국산업의 서비스품질지수(KSQI) 우수콜센터 선정 인증식에서 이이재 120다산콜재단 이사장이 인사말을 하고 있다. /정재훈 기자
120다산콜재단 KSQI 우수콜센터 선정 인증식
1일 서울 동대문구 120다산콜재단에서 열린 한국산업의 서비스품질지수(KSQI) 우수콜센터 선정 인증식에서 이이재 120다산콜재단 이사장(앞줄 왼쪽 네 번째)이 인증서와 인증패를 전달 받은 뒤 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. /정재훈 기자
정재훈 기자

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