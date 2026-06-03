미래 산업 이끌 혁신가들 한자리에…포스텍 블록체인 과정 10기 IR Day 성료

청년 창업부터 성장기업 투자전략까지, 미래 산업 이끌 혁신 아이디어 한자리에

0 대한민국 블록체인과 디지털자산 분야 전문가를 양성해 온 ‘포스텍 블록체인 및 디지털자산 전문가 과정’ 10기 원우들이 혁신적인 사업 비전과 미래 성장 전략을 선보이는 ‘IR Day’를 성공적으로 개최했다. 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. / 사진=블록체인투데이

대한민국 블록체인과 디지털자산 분야 전문가를 양성해 온 ‘포스텍 블록체인 및 디지털자산 전문가 과정’ 10기 원우들이 혁신적인 사업 비전과 미래 성장 전략을 선보이는 ‘IR Day’를 성공적으로 개최했다.

지난달 29일 양재 AI 허브에서 열린 이번 행사는 원우들이 교육 과정 동안 축적한 전문성과 현장 경험을 바탕으로 미래 산업을 선도할 프로젝트와 기업 비전을 발표하는 자리로 마련됐다.

행사에는 포스텍 CCBR 홍원기 공동센터장을 비롯해 포스텍홀딩스 강휘윤 심사역, 네오유니콘 이철희 대표, 서울대기술지주회사 최현희 팀장 등 주요 벤처투자 전문가들이 심사위원으로 참석해 원우들의 사업 모델을 다각도로 검증했다.

◇ “시장 검증 받는 중요한 도약의 무대”

행사는 박명희 변호사(법무법인 린)의 사회로 진행됐다.

홍원기 주임교수는 격려사를 통해 “포스텍의 학문적 깊이와 실무 현장의 경험이 결합된 혁신적 아이디어들이 블록체인 생태계를 더욱 풍성하게 만들 것”이라며 원우들의 노력과 성과를 높이 평가했다.

신일수 원우회 수석부회장(법무법인 평정 변호사)은 “IR Day는 단순한 발표 행사가 아니라 비즈니스 모델을 시장의 관점에서 검증받고 발전시키는 중요한 도약의 과정”이라며 참가자들을 격려했다.

◇ 청년 창업가들의 도전과 혁신

1부 ‘청년사업가 창업 IR 세션’에서는 미래 산업을 겨냥한 다양한 창업 아이디어가 발표됐다.

BHware 임병현 대표는 ‘Anti AI SomaDEX and HIPPie’를 통해 AI와 휴머노이드 시대 속에서 인간만이 창출할 수 있는 차별화된 가치 창출 방안을 제시했다.

마이서트 신인애 대표는 민간자격 발급기관의 수기 업무를 디지털화하는 자동화 플랫폼을 소개했으며, 서울랩스 유석현 CBDO는 자체 메인넷 XPHERE 기반 AI 슈퍼월렛을 통해 아세안 지역 금융소외 계층 문제를 해결하겠다는 비전을 발표했다.

JIHYE LTD 홍혜경 대표는 AI 콘텐츠 제작 기술과 블록체인을 결합한 글로벌 콘텐츠 IP 비즈니스 생태계 구축 전략을 선보였다.

◇ 성장 기업들의 투자 전략과 기술 경쟁력

2부 ‘성장 기업 투자 IR 세션’에서는 사업 확장과 투자 유치 전략을 중심으로 발표가 이어졌다.

㈜엔에프타임 박민기 대표는 카카오톡 기반 디지털 인증 플랫폼 ‘써티(Certi)’를 소개하며 교육 및 HR 분야 신뢰 인프라 구축 전략을 설명했다.

㈜배래 김정현 대표는 거래소 스크래핑과 ZK 기술을 활용해 은행·거래소·온체인을 연결하는 금융 경험 혁신 모델을 발표했다.

데이터얼라이언스 이광범 대표는 글로벌 분산형 GPUaaS 플랫폼 ‘gcube.ai’를 통해 자본 투자 부담 없이 활용 가능한 차세대 AI 인프라 모델을 공개했다.

◇ AI와 블록체인이 만드는 미래 산업 청사진

3부 ‘기업 소개 IR 세션’에서는 다양한 산업 분야의 혁신 비전이 제시됐다.

㈜블루포지 류성국 부대표는 비개발자도 기획부터 상용화까지 가능한 AI 코딩 플랫폼을 소개했고, 데일리플러스 이정남 이사는 데이터 기반 분할매수(DCA) 플랫폼을 발표했다.

㈜아이노션 유상윤 지사장은 파라과이의 풍부한 수력 자원을 활용한 AI 데이터센터 인프라 사업과 한국 시장 진출 전략을 공유했다.

또한 ㈜유토피아퓨처 백남용 대표는 AI를 접목한 미래형 추모문화 비전을 소개했으며, 퍼시픽링스코리아 허재원 매니저는 글로벌 기업으로서의 성장 전략과 미래 비전을 제시했다.

◇ 포블 10기, 미래 혁신 생태계 이끌 인재들

이번 IR Day의 성공적인 개최 뒤에는 운영진과 원우회의 헌신적인 노력이 있었다.

과정 운영사인 블록체인투데이 배필효 부사장은 VC 출신의 풍부한 IR 경험을 바탕으로 심사위원 섭외와 발표자 멘토링, 행사 운영 전반을 총괄했다. 여기에 10기 원우회 운영진이 유기적으로 협력하며 역대 최고 수준의 완성도의 행사를 만들어냈다는 평가를 받았다.

행사 종료 후 참가자들은 네트워킹 만찬을 통해 교류의 시간을 가졌다.

이번 IR Day는 기술을 넘어 실제 비즈니스 가치 창출을 지향하는 포스텍 블록체인 및 디지털자산 전문가 과정만의 경쟁력과 결속력을 보여준 자리였다.

블록체인과 AI가 융합되는 대전환의 시대, 포스텍의 전문가들은 새로운 산업 생태계와 미래 시장을 개척해 나가고 있다. 오는 6월 10일 수료식을 끝으로 10기 과정은 마무리되지만, 원우들이 앞으로 만들어갈 혁신의 여정은 이제부터 본격적으로 시작된다.