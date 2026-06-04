한국오츠카제약 이너시그널, ‘이너시그널 심포지엄 2026’ 성료

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한국오츠카제약의 더마 스킨케어 브랜드 ‘이너시그널’이 지난 28일 서울 강남구 웨스틴 서울 파르나스 호텔에서 ‘이너시그널 심포지엄 2026’을 성황리에 개최했다고 4일 밝혔다.

이번 심포지엄은 뷰티 인플루언서와 일반 참관객 등 약 60명이 참석한 가운데 진행됐으며, 피부과 전문의 학술 강연부터 메이크업 전문가의 뷰티 클래스, 제품 체험 및 1:1 피부 진단 프로그램까지 다양한 콘텐츠로 구성됐다.

이너시그널은 이번 행사를 통해 주력 제품인 ‘리쥬브네이트 익스트렉트 에센스’의 핵심 성분 ‘에너지 시그널 AMP(AMP2NaOT)’를 기반으로 한 스킨케어 솔루션과 임상 적용 사례를 소개했다.

첫 번째 세션에서는 피부과 전문의이자 글로벌의학연구센터(GMRC) 대표이사인 이주희 대표가 ‘피부 턴오버 개선을 통한 안티에이징 스킨케어 제안’을 주제로 강연을 진행했다.

0 이너시그널 심포지엄에 연사로 참석한 이주희 글로벌의학연구센터 대표와 우현증 메이크업 아티스트./

이 대표는 기미 관리에서 단순 색소 억제 중심 접근의 한계를 설명하며, 피부 에너지 활성화와 턴오버 개선을 병행하는 통합 관리의 중요성을 강조했다. 이어 “‘에너지 시그널 AMP(AMP2NaOT)’는 단기간 내 피부 턴오버 개선 가능성이 확인됐으며, 지속적인 사용 시 겉 기미와 속 기미 완화에 도움을 줄 수 있다”고 설명했다.

두 번째 세션에서는 메이크업 아티스트 우현증 원장이 ‘기미 커버를 중심으로 한 데일리 메이크업’을 주제로 뷰티 클래스를 진행했다.

우 원장은 메이크업 완성도를 높이기 위한 스킨케어 단계의 중요성을 강조하며, ‘리쥬브네이트 익스트렉트 에센스’를 화장 전 기초 스킨케어 제품으로 제안했다. 또한 일상에서 활용할 수 있는 자연스러운 기미 커버 노하우를 소개해 참석자들의 관심을 모았다.

행사장에서는 제품 체험과 함께 1:1 피부 진단 프로그램도 운영돼 참가자들이 자신의 피부 상태를 직접 확인하고 맞춤형 상담을 받을 수 있는 시간도 마련됐다.

한국오츠카제약 관계자는 “이번 심포지엄은 고객들이 피부를 보다 근본적으로 이해하고 건강하게 관리할 수 있도록 마련한 자리”라며 “앞으로도 연구 기반의 신뢰도 높은 스킨케어 경험을 지속적으로 제공할 계획”이라고 밝혔다.

한편 이너시그널은 오츠카제약의 30여 년 피부과학 연구를 바탕으로 탄생한 더마 스킨케어 브랜드다. 대표 제품인 ‘리쥬브네이트 익스트렉트 에센스’는 독자 개발 유효 성분인 ‘에너지 시그널 AMP(AMP2NaOT)’와 특허받은 고농도 유화 배합 기술을 적용해 피부 턴오버를 촉진하고 건강한 피부 관리에 도움을 줄 수 있는 것이 특징이다.