‘부안 첫 3선’ 권익현 “군민의 승리, 더 낮은 자세로 보답”

"갈등 끝내고 통합의 부안 만들겠다" 강조

권익현 0 더불어민주당 권익현 부안군수 당선자(오른쪽)가 3일 당선이 확정되자 배우자, 지지자들과 함께 승리의 기쁨을 나누고 있다. /신동준 기자

더불어민주당 권익현 부안군수 당선인이 민선 7·8기에 이어 민선 9기까지 연이어 승리하며 부안군 최초의 3선 군수라는 새 역사를 썼다.권 당선인은 지난 3일 당선 소감을 통해 "초심을 잃지 않고 오직 군민만 바라보며 나아가겠다"며 "지난 8년간 이뤄낸 변화를 멈추지 않고 더욱 낮은 자세와 무거운 책임감으로 군정을 이끌겠다"고 밝혔다.그는 "군민 여러분의 지지와 성원으로 부안 최초 '3선 군수'라는 영광스러운 책임을 맡게됐다"며 "오늘의 승리는 개인의 승리가 아니라 부안의 멈추지 않는 발전과 중단 없는 전진을 선택하신 위대한 군민 모두의 승리로 머리 숙여 감사드린다"고 했다.이어 "선거 기간 보내주신 따뜻한 격려 가슴 깊이 새기겠다"면서 "부안의 발전을 위해 함께 경쟁했던 다른 후보들에게도 위로와 감사의 말씀을 드린다"고 했다.권 당선인은 "이제 경쟁과 갈등의 시간은 끝났다"며 "저를 지지한 군민은 물론 지지하지 않은 군민들의 뜻까지 겸허히 받아들여 '하나 된 부안, 대통합의 부안'을 만들어 가겠다"고 강조했다.그러면서 "군민 모두가 함께하는 부안을 만들고 지역 발전과 군민 행복을 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.