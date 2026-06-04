‘재선 성공’ 백영현 포천시장…“더 강한 포천의 미래 열겠다”

백영현1 0 재선에 성공한 백영현 포천시장 당선인(오른쪽)이 4일 선거사무실에서 당선이 확정된 후 손을 흔들며 환호하고 있다. /선거 캠프

6.3전국동시지방선거 포천시장 선거에 나선 현역시장인 백영현 후보가 재선에 성공했다.백 당선인은 4일 당선 소감을 통해 "이번 선거 승리는 성장하는 포천의 미래를 만들고자 한마음으로 뜻을 모아주신 시민 여러분 모두의 승리이며, 포천의 더 밝은 내일을 향한 희망의 결과"라고 밝혔다.백 당선인은 "뜨거운 열정으로 함께 뛰어준 선거운동원과 자원봉사자, 그리고 언제나 든든한 힘이 되어준 가족에게 '진심'으로 감사드린다"면서 "이들의 헌신과 응원이 있었기에 이번 선거는 아름다운 민주주의의 과정이 될 수 있었다"고 회고했다.아울러 그는 "선거는 끝났지만, 시민을 위한 새로운 출발이 시작됐다"며 "선거 과정에서 보여준 다양한 의견과 바람을 시정에 반드시 반영해 시민 모두와 함께 '눈부신 포천의 미래'를 만들어가겠다"고 했다.백 당선인은 이어 "갈등과 분열이 아닌 화합과 통합으로, 포천의 힘찬 전진을 모든 역량을 쏟겠다"며 "시민의 행복과 포천의 발전을 위해 말보다 실천으로 보답하는 시장이 분명히 되고 시민들과 '더 큰 성장, 더 강한 포천'의 미래를 힘차게 열어가겠다"고도 했다.