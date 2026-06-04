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‘재선 성공’ 백영현 포천시장…“더 강한 포천의 미래 열겠다”

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포천 진현탁 기자

승인 : 2026. 06. 04. 09:43

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백영현1
재선에 성공한 백영현 포천시장 당선인(오른쪽)이 4일 선거사무실에서 당선이 확정된 후 손을 흔들며 환호하고 있다. /선거 캠프
6.3전국동시지방선거 포천시장 선거에 나선 현역시장인 백영현 후보가 재선에 성공했다.

백 당선인은 4일 당선 소감을 통해 "이번 선거 승리는 성장하는 포천의 미래를 만들고자 한마음으로 뜻을 모아주신 시민 여러분 모두의 승리이며, 포천의 더 밝은 내일을 향한 희망의 결과"라고 밝혔다.

백 당선인은 "뜨거운 열정으로 함께 뛰어준 선거운동원과 자원봉사자, 그리고 언제나 든든한 힘이 되어준 가족에게 '진심'으로 감사드린다"면서 "이들의 헌신과 응원이 있었기에 이번 선거는 아름다운 민주주의의 과정이 될 수 있었다"고 회고했다.

아울러 그는 "선거는 끝났지만, 시민을 위한 새로운 출발이 시작됐다"며 "선거 과정에서 보여준 다양한 의견과 바람을 시정에 반드시 반영해 시민 모두와 함께 '눈부신 포천의 미래'를 만들어가겠다"고 했다.

백 당선인은 이어 "갈등과 분열이 아닌 화합과 통합으로, 포천의 힘찬 전진을 모든 역량을 쏟겠다"며 "시민의 행복과 포천의 발전을 위해 말보다 실천으로 보답하는 시장이 분명히 되고 시민들과 '더 큰 성장, 더 강한 포천'의 미래를 힘차게 열어가겠다"고도 했다.
진현탁 기자

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