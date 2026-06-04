삼성전자, 갤럭시 워치 헬스 신규 기능 공개

갤럭시 워치 차세대 헬스 기능 ? 0 갤럭시 워치 차세대 헬스 기능./삼성전자

삼성전자가 하반기 출시 예정인 차세대 갤럭시 워치의 신규 헬스 기능을 공개하며 디지털 헬스 시장 공략을 강화한다.삼성전자는 오는 8일부터 삼성 헬스 앱을 개편하고 생체 징후(Vitals), 심장 건강 점수(Heart Health Score), 일일 유산소 부하(Daily Cardio Load), 신체 체력 지수(Fitness Index), 청력(Hearing Health) 등 신규 기능을 선보인다고 4일 밝혔다.이번 개편은 수면·활동·식이·마음 건강·생체 징후 등 5대 건강 영역을 중심으로 이뤄졌다. 사용자가 스스로 인지하기 어려운 신체 변화를 보다 쉽게 파악하고 건강 습관 개선에 활용할 수 있도록 지원하는 것이 핵심이다.생체 징후 기능은 수면 중 심박수, 심박변이도, 호흡률, 피부 온도, 혈중 산소포화도 등을 측정해 개인 기준값을 설정하고 유의미한 변화가 감지되면 알림을 제공한다. 심장 건강 점수는 수면, 활동량, 체성분, 혈관 스트레스 등을 종합 분석해 심혈관 건강 상태를 점수로 보여주고 맞춤형 가이드를 제공한다.이와 함께 일일 유산소 부하 기능은 운동과 회복의 균형을 관리할 수 있도록 심장 부담 수준을 분석하며, 신체 체력 지수는 심박수와 최대산소섭취량 등을 기반으로 체력 수준을 평가한다. 청력 기능은 주변 소음과 이어폰 음량 노출 정도를 분석해 청력 보호를 위한 가이드를 제공한다.삼성전자는 기존 항산화 지수와 최종당화산물(AGEs) 지수에도 트렌드 차트를 추가해 건강 상태 변화 추이를 시각적으로 확인할 수 있도록 했다.박헌수 삼성전자 MX사업부 디지털 헬스팀장은 "갤럭시 워치를 통해 측정한 건강 데이터를 AI 기반 인사이트로 분석해 사용자가 자신의 건강 상태를 보다 쉽고 직관적으로 이해할 수 있도록 진화하고 있다"며 "개인화된 건강 관리 경험을 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.