닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 전북

AI 콘텐츠마케팅부터 드론 코딩까지…전북도 여성 창업교육 강화

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260604010001313

글자크기

닫기

전북 박윤근 기자

승인 : 2026. 06. 04. 10:43

Advertisements

Advertisements

지역특화 창업교육 9개 과정 확대
2만5000명 대상 맞춤형 창업지원
전북특별자치도 청사
전북특별자치도 청사
전북특별자치도가 여성새일센터를 중심으로 경력보유여성의 경제활동 재개와 창업 지원에 나선다.

전북도는 도내 경력보유여성 약 2만5000명을 대상으로 단계별 맞춤형 창업지원 시스템을 본격 운영한다고 4일 밝혔다.

경력보유여성은 혼인·임신·출산·육아, 가족 돌봄, 근로조건 등의 이유로 경제활동을 중단했거나 경제활동 경험이 없지만 취업을 희망하는 여성을 의미한다.

최근 디지털 전환과 일·생활균형 문화 확산으로 유연한 일자리와 창업 수요가 증가하면서, 도는 도내 9개 여성새일센터를 통해 지역 맞춤형 창업교육과정을 확대 운영하고 있다.

주요 과정은'AI 콘텐츠마케팅 창업', '피지컬 AI&드론 코딩강사 양성과정'등 AI·디지털 기반 유망직종 분야와, 전북의 지역 특색을 살린'쌀'·'전통주'활용 식품 창업 과정 등 총 9개 과정이다.

특히 전북광역·전주·완주 여성새일센터 3곳에는 창업전담인력을 배치해 창업계획 수립부터 전문가 상담, 교육과정 안내 등 체계적인 지원을 받을 수 있다.

여성새일센터는 매년 평균 8500여 명의 경력보유여성 취업을 지원하며 지역 여성들의 경제활동 참여 확대에 기여하고 있다.

이미숙 여성가족과장은 "여성의 경제활동 참여를 위해 앞으로도 AI·디지털 기반 직업훈련과 지역 특화 창업교육을 확대하고, 여성들이 안정적으로 창업에 도전할 수 있도록 맞춤형 지원을 강화하겠다"고 밝혔다.
박윤근 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기