이남오 함평군수 당선인 “군민과 함께 새로운 성장동력 만들겠다”

"통합과 화합으로 지방소멸 위기 극복"

이남오 0 더불어민주당 이남오 함평군수 후보(오른쪽)가 3일 당선이 확정되자 배우자(왼쪽), 지지자들과 환호하고 있다. /신동준 기자

더불어민주당 이남오 함평군수 후보가 예상을 깨고 함평군수 선거에서 승리를 거머쥐었다.이 당선인은 3일 발표한 당선 소감을 통해 "이번 선거 결과는 개인의 승리가 아니라 더 나은 함평을 바라는 군민 여러분의 뜻이 모인 위대한 선택"이라며 "함평의 새로운 미래를 향한 소중한 명령으로 받아들이겠다"고 밝혔다.이어 "당선의 기쁨보다 앞으로 군민 여러분께서 맡겨주신 막중한 책임의 무게를 먼저 생각한다"며 "군민의기대와 믿음을 가슴 깊이 새기며 오직 함평의 발전과 군민의 행복을 위해 헌신하겠다"고 다짐했다.이 당선인은 함께 경쟁한 후보들에게도 감사와 위로의 뜻을 전했다.그는 "이번 선거에서 함께 경쟁해 주신 후보님들께도 진심 어린 위로와 경의를 표한다"며 "선거 과정에서 갈등과 대립을 넘어 화합과 통합의 길로 나아가야 한다"면서 "저를 지지해 주신 분들뿐만 아니라 다른 후보를 선택하신 군민들까지 모두 소중한 함평의 주인이며, 저는 모든 군민의 군수가 되겠다"고 강조했다.또 "지금 함평은 지방소멸이라는 거대한 위기 앞에 서 있다"며 "이러한 위기를 극복하기 위해서는 지역사회 모두가 힘을 모아야 하며 저는 군민과 함께 함평의 새로운 성장 동력을 만들어 가겠다"했다.이를 위해 "농업과 지역경제를 살리고, 청년들이 돌아오는 함평, 아이 키우기 좋은 함평, 어르신이 행복한 함평을 만들어 가겠다"고 약속했다.이 당선인은 "선거 기간 동안 군민 여러분께 드린 약속은 반드시 지키겠다"며 "공약 하나하나를 군민과의 소중한 약속으로 여기고 군정 운영의 최우선 기준으로 삼으며 언제나 군민의 목소리에 귀 기울이며 현장에서 답을 찾는 군수가 되겠다"고 덧붙였다.