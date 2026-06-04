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사회 노동·환경·복지

산재 이주노동자 1만명 넘었다…근로복지공단, 보호망 강화

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세종 김남형 기자

승인 : 2026. 06. 04. 14:08

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외국인 취업자 110만명 시대…업무상재해 승인 1만건 넘어
24개 언어 영상·13개 언어 상담…산재 유족 예우 지원도 강화
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박종길 근로복지공단 이사장(가운데)이 4일 서울에서 11개국 주한외국공관 노무담당관을 초청해 이주노동자 산재보호 강화 간담회를 연 뒤 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. /근로복지공단
국내 외국인 취업자가 110만명을 넘어서면서 이주노동자 산업재해 보상과 권리구제 필요성이 커지고 있다. 근로복지공단은 주한외국공관과 협력을 확대해 언어 장벽과 정보 부족으로 산재보상에서 소외되는 이주노동자를 줄이겠다는 방침이다.

공단은 4일 서울에서 11개국 주한외국공관 노무담당관을 초청해 간담회를 열고 이주노동자 산재보호와 지원 강화 방안을 논의했다고 밝혔다.

국가데이터처에 따르면 국내 외국인 취업자는 지난해 5월 기준 110만9000명으로 전년보다 9.8% 증가했다. 이주노동자의 업무상재해 승인 건수도 2020년 7778건에서 지난해 1만215건으로 늘었다.

공단은 이주노동자가 언어 장벽 없이 산재보험 서비스를 이용할 수 있도록 24개 언어 교육영상과 17개 언어 안내문, 국민비서 챗봇을 활용한 13개 언어 상담서비스 등을 제공하고 있다.

산재 유족에 대한 지원도 강화한다. 공단은 지난 3월 경기도 이천의 한 사업장에서 사고로 숨진 베트남 이주노동자의 유족이 한국을 방문했을 때 공항 영접부터 통역 지원, 행정절차 안내, 출국 지원까지 전 과정을 도왔다.

박종길 공단 이사장은 "이주노동자도 우리 산업현장의 소중한 구성원이며, 일터에서 발생한 사고와 위험 앞에서는 국적에 따른 차별이 있을 수 없다"며 "누구도 소외되지 않는 촘촘한 산재보상 안전망을 만들어 가겠다"고 말했다.
김남형 기자

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