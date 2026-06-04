닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 전남

윤병태 나주시장 당선인 “나주 대도약 시대 시민과 힘차게 열어가겠다”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260604010001632

글자크기

닫기

나주 신동준 기자

승인 : 2026. 06. 04. 18:00

Advertisements

Advertisements

윤병태
윤병태 나주시장 당선인(왼쪽)가 4일 승리가 확정되자 배우자(오른쪽), 지지자들과 함께 환호하고 있다. /신동준 기자
더불어민주당 윤병태 나주시장 후보가 압도적인 승리를 거둬 재선에 성공했다.

윤 당선인은 4일 당선 소감을 통해 "저를 민선 9기 나주시장을 선택해 주신 것은 지난 4년 더 큰 나주의 변화와 성과를 제대로 완성하고 이재명 정부의 성공을 뒷받침할 유능한 지방정부를 만들라는 시민 여러분의 준엄한 명령"이라며 "저를 믿고 성원해주신 시민 여러분께 머리숙여 감사드린다"고 했다.

그는 "민선 9기 전남광주통합시대 중심으로 더 크게 도약하는 나주 대도약 시대를 시민 여러분과 힘차게 열어가겠다"며 "2차 공공기관 집중 이전을 통해 빛가람혁신도시를 완성하고 인공태양부터 재생에너지, 차세대 전력망, 전력기자제 산업까지 국가 에너지 산업을 이끄는 대한민국 에너지특별시나주로 전진하겠다"고 강조했다.

또한 그는 "영산강 국가정원과 원도심 2천년 역사문화 자원의 꽃을 활짝 피워 500만을 넘어 천만 관광객이 찾는 관광도시 나주로 도약시키겠다"고 말했다. 이어 "소득이 보장되는 농업, 미래가 있는 농촌, 골목상권과 전통시장이 살아나는 활력 넘치는 지역경제를 키워나가겠다"며 "아이 낳고 키우기 좋은 도시, 글로벌 인재를 키우는 명품 교육도시, 청년이 꿈을 이루고 정착하는 도시, 어르신이 더 행복한 나주를 만들겠다"고 덧붙였다.
신동준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기