“선거 무효” 외치던 국힘… 서울 사수하자 ‘신중’

송언석 국민의힘 원내대표(앞줄 가운데)를 비롯한 참석 의원들이 4일 국회 긴급 의원총회에서 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 중앙선거관리위원회를 규탄하며 진상규명을 촉구하는 구호를 외치고 있다. /이병화 기자