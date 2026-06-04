“선거 무효” 외치던 국힘… 서울 사수하자 ‘신중’

"선관위 조직·책임 규명" 국조 촉구
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당초 국민의힘 지도부는 3일 투표용지 부족 사태가 불거진 직후 선관위를 향해 개표 중단과 재선거를 요구했다. 장 대표는 4일 새벽 경기 과천 중앙선관위를 직접 찾아 항의하며 "이번 서울 선거는 이미 오염된 선거"라며 "진상 규명이 이뤄질 때까지 즉시 개표를 중단해야 하며, 조사 결과에 따라 재선거도 실시해야 한다"고 주장했다. 그는 독일 선거 사례까지 언급하며 선거 무효 소송 제기 가능성도 시사했다.
그러나 개표가 마무리되면서 분위기는 달라졌다. 국민의힘이 대구·경북·경남 등 기존 텃밭을 유지한 데 이어 최대 승부처로 꼽힌 서울까지 사수하면서 지도부 메시지 수위는 급격하게 낮아졌다. 당내에서도 "서울을 이긴 상황에서 선거 전체를 문제 삼는 것은 모순으로 비칠 수 있다"는 지적이 나온다. 국민의힘 한 관계자는 "선거 전체를 부정선거 프레임으로 끌고 가는 전략은 당 지도부로서 정치적 부담이 크다"고 말했다.
재·보궐선거에서도 일부 지역에서 예상보다 선전했다는 평가가 나오면서 국민의힘 내부에서는 전략을 재조정하려는 움직임도 감지된다. 재선거나 선거 무효를 전면에 내세우기보다는 선거 관리 책임론을 고리로 정부·여당을 압박하는 쪽으로 무게중심을 옮기는 흐름이다.
송언석 원내대표는 이날 긴급 의원총회에서 여당을 향해 "선거 관리 과정 전반에 대한 진상 규명을 위해 민주당에 긴급 국정조사를 제안한다"고 압박했다.
전날까지만 해도 개표 중단을 요구했던 오세훈 서울시장 당선인도 이날은 '조직 개선'과 '책임 규명'에 무게를 두며 한발 물러선 모습을 보였다.