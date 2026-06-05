나주시, 지역발전 숨은 공로자 찾는다…시민의 상 후보 모집

지역개발·사회복지·충효도의·산업경제·교육문화 5개 부문 선정

7월31일까지 접수…10월 30일 '나주시민의 날' 기념식에서 시상

나주시청 0 나주시청

전남 나주시가 지역사회 발전과 시민 행복 증진에 기여한 숨은 공로자 발굴에 나선다.나주시는 지역개발, 사회복지, 충효도의, 산업경제, 교육문화 등 5개 부문에서 탁월한 공적을 쌓은 시민을 대상으로 '2026년 나주시민의 상' 수상 후보자를 오는 7월 31일까지 추천받는다고 5일 밝혔다.나주시민의 상은 지역사회 각 분야에서 헌신과 봉사를 실천하며 시민의 귀감이 된 인물을 선정하는 나주시 최고 권위의 상으로 특히 이번 시상은 민선 9기 출범 이후 처음 수여하는 시민의 상으로 의미를 더한다.추천 대상은 나주시에 등록기준지 또는 주소를 두고 있으며 해당 분야에서 공적이 뚜렷한 시민이다. 후보자는 각 부문 공적과 관련된 기관장, 나주시청 실·과장, 읍면동장을 통해 추천할 수 있다.추천서와 관련 서류는 나주시청 누리집 열린시정 공고란에서 내려받을 수 있으며 접수는 오는 7월 31일까지 나주시청 총무과 방문 또는 등기우편을 통해 가능하다.수상자는 나주시민의 상 조례에 따라 시의원과 각 분야 전문가, 시민 대표 등 15명 이내로 구성된 공적심사위원회의 심사를 거쳐 부문별 1명씩 선정한다.시상은 오는 10월 30일 개최하는 '제32회 나주시민의 날' 기념식에서 진행할 예정이다.윤병태 나주시장은 "나주시민의 상은 지역사회 발전과 시민 화합에 기여한 분들의 헌신을 널리 알리고 예우하는 나주시 최고 영예의 상"이라며 "각 분야에서 묵묵히 지역발전을 이끌어 온 시민들이 추천될 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 밝혔다.