관악구, 신림5구역 사업시행자 지정 완료…3973세대 대단지 조성

재개발 사업시행자에 대신자산신탁 지정

정비구역 지정 3개월 만에 사업 속도

서원동 16만9000㎡ 노후 주거지 재개발

KakaoTalk_20260607_100121042 0 신림5구역 조감도 /관악구

서울 관악구 신림5구역 재개발사업이 정비구역 지정 3개월 만에 사업시행자 지정까지 마치며 속도를 내고 있다.관악구는 지난 4일 서원동 일대 신림5구역 주택정비형 재개발사업의 사업시행자로 대신자산신탁 주식회사를 지정 고시했다고 7일 밝혔다.대신자산신탁은 도시 및 주거환경정비법상 지정 요건과 토지등소유자·토지면적 동의요건을 모두 충족했다. 최종 동의율은 토지등소유자 기준 75.85%, 토지면적 기준 64.07%다.신림5구역은 2022년 서울시 신속통합기획 주택재개발사업 후보지로 선정됐고 올해 2월 정비구역으로 지정됐다. 사업 대상지는 서원동 412번지 일대 약 16만9000㎡ 규모로, 노후 주택지는 지하 3층~지상 34층 25개 동 3973세대 규모 단지로 바뀔 예정이다. 구는 신림선 서원역 인근 역세권 입지와 별빛내린천·삼성산 등 자연환경을 살려 친환경 주거단지로 조성한다는 계획이다.박준희 구청장은 "주민들의 많은 관심과 참여로 사업시행자 지정까지 신속하게 마무리될 수 있었다"며 "주민, 사업시행자와 긴밀히 소통해 사업이 성공적으로 완료될 수 있도록 행정적 지원을 다하겠다"고 말했다.