“동탄2 신도시 단독주택용지 싸게 팝니다”

GH, 광주역세권 등 주요 용지 3곳 무이자 할부 분양

중도금 없이 계약금 10%·잔금 90% 무이자 할부 혜택 제공

동탄2신도시 0 지식산업, 비즈니스, 레저문화, 복지, 주거 등이 결합된 친환경 복합신도시로 조성 중인 동탄2 신도시 모습. /GH

경기주택도시공사(GH)가 동탄2 신도시, 광주역세권, 고덕국제화계획지구 내 주요 용지를 대폭 완화된 조건으로 공급한다.이번 공급은 중도금 없이 계약금 10%, 잔금 90% 조건으로 진행되며, 무이자 할부 및 선납 할인을 적용할 경우 최대 약 9%의 할인 혜택을 받을 수 있는 것이 특징이다.공급 대상은 동탄2 신도시 단독주택용지(D33·D34블록) 102필지, 광주역세권 단독주택(점포겸용) 1필지, 고덕국제화계획지구 종교시설용지 1필지다.동탄2 신도시 단독주택용지는 평균 259㎡ 규모이며, 2층 이하 주거전용 단독주택 건축이 가능하다. 공급금액은 3.3㎡당 680만 원 수준이다. 이 지역은 호수공원과 인접하고, GTX-A 노선 동탄역을 통해 서울 강남권까지 20분 내 이동이 가능하다. 또한 수도권 핵심 고속도로망과 연결돼 있다.광주역세권 단독주택(점포겸용) 용지는 257.9㎡로, 단독주택 외에도 제1종·제2종 근린생활시설 건축이 허용된다. 공급금액은 3.3㎡당 1280만 원 수준이며, 경강선 경기광주역 반경 700m 이내에 위치해 있다. 주변에는 2000세대 아파트가 있어 배후 수요가 확보돼 있고, 향후 광주역세권 도시개발사업이 예정돼 있다.고덕국제화계획지구 종교시설용지는 560㎡ 규모로, 3.3㎡당 758만 원에 공급된다. 고덕지구는 수용인구 14만 명 규모의 수도권 남부 거점 도시이며, 삼성전자 평택 캠퍼스가 인접해 있다. 지하철 1호선 서정리역, SRT 지제역 등 대중교통망과 주요 고속도로망이 갖춰져 있다.