K-콘텐츠 미래 성장 해법 찾는다

콘진원, 콘텐츠산업포럼 개최

17~19일 광화문 CKL스테이지서 3일간 진행

글로벌·IP·금융·AI 기술 중심 산업 전략 논의

붙임1. 2026 콘텐츠산업포럼 포스터 0 2026 콘텐츠산업포럼 포스터. /한국콘텐츠진흥원

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원(콘진원)이 K-콘텐츠 산업의 미래 성장 전략을 모색하는 대규모 포럼을 연다.콘진원은 오는 17일부터 19일까지 서울 광화문 CKL스테이지에서 '2026 콘텐츠산업포럼'을 개최한다고 8일 밝혔다. 이번 포럼은 '세계를 감동시키고 경제를 풍요롭게 하는 K-콘텐츠'를 주제로, 대한민국 경제 성장의 핵심 동력으로 자리 잡은 K-콘텐츠의 미래 정책 비전과 글로벌 사업 전략을 논의하는 자리다.포럼에서는 글로벌 유통, 지식재산(IP), 금융, 기술 등 4대 핵심 의제를 중심으로 정책·게임·방송·음악·패션 등 콘텐츠산업 전반의 과제를 다룬다. 산업 현장 전문가와 학계, 투자업계 관계자들이 참여해 K-콘텐츠의 지속 가능한 성장 방안을 모색할 예정이다.개막 세션에서는 K-패션과 K-뷰티를 주제로 한 특별 강연이 마련된다. 이상봉 한국패션디자이너연합회 회장은 '패션 크리에이티브 산업과 K'를 주제로 한국 패션의 글로벌 경쟁력과 전통문화 활용 전략을 소개한다. 이어 송호준 아모레퍼시픽재단 사무국장은 '우리만의 아름다움으로 글로벌 문화를 만드는 K-뷰티'를 주제로 K-컬처의 지속 가능한 성장 방향을 제시한다.첫 번째 의제인 '글로벌' 세션에서는 플랫폼 다각화와 해외 유통 전략을 중심으로 K-콘텐츠의 세계 시장 확장 방안을 논의한다. 게임 분야에서는 신혜련 교수가 콘솔 및 멀티플랫폼 게임 시장의 성장 가능성을 분석하고, 음악 분야에서는 이유겸 대표가 한국 대중음악의 글로벌 진출 전략을 발표한다. 패션 분야에서는 김남경 대표가 전통 문양 IP를 활용한 해외 시장 진출 사례를 공유한다.'지식재산(IP)' 세션에서는 콘텐츠 IP가 온라인을 넘어 오프라인 공간과 결합하며 새로운 경험과 수익모델을 창출하는 사례를 집중 조명한다. 크래프톤의 정현섭 팀장은 '펍지 성수' 사례를 통해 게임 IP의 공간 확장 전략을 소개하며, CJ ENM 김인하 프로듀서는 예능 프로그램 '환승연애'를 중심으로 콘텐츠와 공간 연출의 결합 사례를 발표한다.'금융' 세션에서는 콘텐츠산업 투자 생태계의 변화와 자본 조달 전략을 다룬다. 스타트업 투자 플랫폼 더브이씨의 최연진 애널리스트가 최근 콘텐츠 투자 동향과 시장 전망을 발표하며, 투자업계 전문가들은 정책금융과 민간 투자의 역할, 가상 아이돌 등 새로운 콘텐츠 비즈니스 모델의 성장 가능성을 분석한다. 또한 Disney+ 최연우 로컬 콘텐츠 총괄이 한국 방송영상 시장에 대한 투자자 관점의 평가를 공유할 예정이다.마지막 '기술(Tech)' 세션에서는 인공지능 전환(AX)이 콘텐츠산업에 가져올 변화와 혁신 전략을 논의한다. 류정혜 공동의장이 AI 기반 콘텐츠 산업의 글로벌 확장 전략을 제시하고, NC AI 장한용 실장은 AI NPC 기술의 발전과 산업 간 융합 가능성을 소개한다. 한국교육방송공사 김유열 사장은 AI 기반 방송 혁신 사례를 발표하며, 패션 분야에서는 AI 기술을 활용한 새로운 콘텐츠 비즈니스 모델이 소개될 예정이다.콘진원은 이번 포럼이 급변하는 글로벌 콘텐츠 시장 환경 속에서 K-콘텐츠 산업의 미래 방향을 제시하는 정책·산업 논의의 장이 될 것으로 기대하고 있다. 특히 콘텐츠와 기술, 투자, 공간 비즈니스가 융합되는 '넥스트 K-콘텐츠' 성장 모델을 모색한다는 점에서 의미가 크다는 평가다.유현석 콘진원 원장직무대행은 "K-콘텐츠는 전 세계인에게 감동을 주는 문화 자산이자 우리 경제를 혁신하는 전략 산업"이라며 "포럼에서 논의되는 글로벌 유통 다각화, IP 확장, 금융 혁신, AI 기반 전략이 향후 정책 수립과 산업 현장의 사업 전략 마련에 도움이 되기를 기대한다"고 말했다.