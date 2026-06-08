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[기자의눈] 울산 새 시정의 첫 소통, 더 넓게 열릴 수 없었나

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김제철 기자

승인 : 2026. 06. 08. 17:16

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김제철
김제철 전국부 기자
새로 출범하는 시정의 첫 장면은 상징적이다. 무엇을 먼저 말하는지보다 누구와 어떻게 소통을 시작하는지가 앞으로의 방향을 보여주기 때문이다. 그래서 당선인의 첫 언론 행보는 단순한 일정 하나로 끝나지 않는다.

김상욱 울산시장 당선인의 첫 언론 소통을 두고 지역 언론계 안팎에서 우려의 목소리가 나온다. 김 당선인은 최근 자신의 선거사무소에서 울산시청 출입기자단 소속 일부 언론과 간담회를 가진 것으로 알려졌다. 하지만 기자단에 포함되지 않은 일부 언론은 행사 개최 사실조차 사전에 전달받지 못한 것으로 전해졌다.

물론 모든 간담회가 처음부터 모든 언론을 대상으로 열려야 한다고 단정할 수는 없다. 다만 이번 자리가 민선 9기 출범을 앞두고 당선인의 시정 구상과 향후 방향을 설명하는 첫 언론 소통의 하나였다는 점에서, 지역 언론계가 이를 단순한 취재 편의 문제로만 보지 않는 것은 자연스럽다.

김 당선인은 선거 과정에서 변화와 개혁, 시민과의 소통 강화를 강조해왔다. 그만큼 당선 이후 첫 언론 행보 역시 기존 관행에서 벗어난 개방적 방식으로 이뤄질 것이라는 기대도 있었다. 그러나 실제 방식은 기존 기자단 중심 구조에서 크게 벗어나지 못했다는 인상을 남겼다.

문제는 기자단의 존폐가 아니다. 더 본질적인 질문은 공적 정보가 누구에게, 어떤 방식으로 전달되느냐다. 지방정부의 시정 방향은 특정 언론만의 정보가 아니라 시민 모두가 공유해야 할 공적 정보에 가깝다. 그런데 그 출발부터 일부 언론에만 문이 먼저 열리는 모습으로 비친다면, 이는 정보 접근의 형평성 문제로 이어질 수밖에 없다.

지역 언론 환경은 이미 크게 달라졌다. 시민들은 신문과 방송뿐 아니라 인터넷 매체, 경제지, 전문지 등 다양한 경로로 지역 현안을 접한다. 그런데 공적 정보가 여전히 특정 기자단 중심으로 먼저 공유된다면 시대 변화와 맞지 않는다는 지적이 나오는 것도 무리는 아니다.

결국 지방정부의 소통은 언론을 거치지만 끝내 시민을 향해야 한다. 변화는 구호보다 방식에서 먼저 드러난다. 새 시정이 진정 소통을 말한다면, 그 출발은 더 넓고 고른 정보 공개에서 시작돼야 할 것이다.
김제철 기자

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